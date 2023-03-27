Отечественных семян на рынке нет? Проблемой поделился Владимир Крапивка
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Владимир Александрович, а вы картошки какие семена используете?
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Я больше люблю белорусские сорта, но семян уже не могу купить пятый год. Пять лет назад взял донские, кроме гнили там ничего не было – вот, супер-супер элиту. Теперь без анализов не беру и не могу взять, говорю честно, как есть. Потом Институт овощеводства, какие прекрасные есть сорта, какие уникальные ученые, институт уже развили, а семян нет. «Иллария» – сорт капусты – в 2022 году вся капуста полопалась ранняя. Импортная сорта, у меня несколько фирм, я всегда три-четыре фирмы беру и сажу. Единственная «лари» не полопалась, самый плохой год, самый высокий урожай, самое высокое содержание сахара. Среднепоздний сорт «аватар» – семян тоже нет. Говорят, не можем никак вырастить.
Кирилл Казаков, СТВ:
Может, их семена к земле не подходят?
Светлана Кондратенко, заместитель директора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Разрешите я немножечко вас поправлю.
Владимир Крапивка:
Морковка «вулкан» – чудо.
Кирилл Казаков:
Владимир Александрович, подождите, вот у нас есть.
Владимир Крапивка:
Да Института уже нет почти.
Светлана Кондратенко:
Да, сегодня Президент, руководство страны поставили задачу – обеспечить качественной продукцией Республику Беларусь плодоовощной защищенного грунта. Ученые к этой задаче готовы, готовы ее выполнить, произвести конкурентоспособные, импортозамещающие технологии, семена. И на выходе мы получим конкурентоспособную продукцию плодоовощную. Я в этом убеждена, но, кончено, для этого потребуются усилия, время, программа, как говорит уважаемый Владимир Владимирович, – все в наших руках. У нас есть для этого прекрасная база.
Владимир Крапивка:
Программы есть, все есть – семян нет.
Алена Сырова:
А где они?
Владимир Крапивка:
Спросите у них, нет семян. Я прекрасно беру белорусские, есть сорта лучше аналогов. Есть «абака», который в пять раз дороже и белорусский «вулкан». Я на зиму посеял – все сорта померзли, 80 % «абаки» осталось в земле. Достаешь, как будто свежая, 80 % живой осталось даже в мороз, белорусский сорт. И по вкусовым качествам не уступает никакому импортному.
Владимир Гракун:
Владимир Александрович, у вас сейчас семян нет для посева?
Владимир Крапивка:
Импортные купил, а что делать? А белорусских, которые хочу купить, нет.
Кирилл Казаков:
Может, дело не в семенах, а в желании, Владимир Александрович, купить конкретные семена?
Владимир Крапивка:
Да нет, у меня лучшие друзья в Институте овощеводства. И чем я могу, тем и помогаю. Даже лук помогаю им выращивать для того, чтобы получали они семена. У меня база их. Нет финансов, нет базы материально-технической, нет условий для производства семян. Они раз взяли в Италии вырастили, и не было денег ни у кого этот «аватар» выкупить, который они вырастили в Италии, не было возможности его купить, а здесь делать не получается.
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