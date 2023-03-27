Отечественных семян на рынке нет? Проблемой поделился Владимир Крапивка

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса. Алена Сырова, СТВ:

Владимир Александрович, а вы картошки какие семена используете?

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Я больше люблю белорусские сорта, но семян уже не могу купить пятый год. Пять лет назад взял донские, кроме гнили там ничего не было – вот, супер-супер элиту. Теперь без анализов не беру и не могу взять, говорю честно, как есть. Потом Институт овощеводства, какие прекрасные есть сорта, какие уникальные ученые, институт уже развили, а семян нет. «Иллария» – сорт капусты – в 2022 году вся капуста полопалась ранняя. Импортная сорта, у меня несколько фирм, я всегда три-четыре фирмы беру и сажу. Единственная «лари» не полопалась, самый плохой год, самый высокий урожай, самое высокое содержание сахара. Среднепоздний сорт «аватар» – семян тоже нет. Говорят, не можем никак вырастить. Кирилл Казаков, СТВ:

Может, их семена к земле не подходят?

Светлана Кондратенко, заместитель директора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Разрешите я немножечко вас поправлю. Владимир Крапивка:

Морковка «вулкан» – чудо. Кирилл Казаков:

Владимир Александрович, подождите, вот у нас есть. Владимир Крапивка:

Да Института уже нет почти. Светлана Кондратенко:

Да, сегодня Президент, руководство страны поставили задачу – обеспечить качественной продукцией Республику Беларусь плодоовощной защищенного грунта. Ученые к этой задаче готовы, готовы ее выполнить, произвести конкурентоспособные, импортозамещающие технологии, семена. И на выходе мы получим конкурентоспособную продукцию плодоовощную. Я в этом убеждена, но, кончено, для этого потребуются усилия, время, программа, как говорит уважаемый Владимир Владимирович, – все в наших руках. У нас есть для этого прекрасная база. Владимир Крапивка:

Программы есть, все есть – семян нет.