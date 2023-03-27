Какие планы по посевной? Цифрами поделился Владимир Гракун
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Владимир Владимирович, посевная как бы начинается, на что в этом году будем делать акцент? Как скорректировали сев?
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Структура посевных площадей у нас отработана для того, чтобы обеспечить население Республики Беларусь продовольственным зерном, чтобы у нас был на столе хлеб, мука. Обеспечить общественное поголовье фуражом, чтобы мы могли получить молоко, мясо. Соответственно, чтобы получить семенной материал. Поэтому сегодня зерновой клин не уступает прошлогоднему, мы в достатке посадим картофель, посеем овощные культуры, также будем иметь белковые культуры: рапс, зернобобовые. Будем иметь лен и сахарную свеклу.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хватит семян? Вот Владимир Александрович говорит: нет.
Владимир Гракун:
Хочу сказать, что сегодня обеспеченность по семенам зерновым составляет 138 %, обеспеченность сахарной свеклы – 110 %, обеспеченность семенами рапса ярового – 136 %. То есть у нас семян достаточно.
Алена Сырова:
Может, они какие-то не такие или не такого качества?
Владимир Гракун:
Понимаете, чтобы назваться семенем, нужно иметь определенный документ. Если их назвали семенами, то это семена. Да, скорее всего, если взять овощные культуры, примерно картофель, кто-то хочет завезти импортный, привыкли работать с импортными сортами, но при этом хочу сказать, что импортного картофеля всего лишь 2 %. Все остальное мы высаживаем белорусскими сортами нашего Белорусского института картофелеводства.
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