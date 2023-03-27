Какие планы по посевной? Цифрами поделился Владимир Гракун

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса. Алена Сырова, СТВ:

Владимир Владимирович, посевная как бы начинается, на что в этом году будем делать акцент? Как скорректировали сев?

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Структура посевных площадей у нас отработана для того, чтобы обеспечить население Республики Беларусь продовольственным зерном, чтобы у нас был на столе хлеб, мука. Обеспечить общественное поголовье фуражом, чтобы мы могли получить молоко, мясо. Соответственно, чтобы получить семенной материал. Поэтому сегодня зерновой клин не уступает прошлогоднему, мы в достатке посадим картофель, посеем овощные культуры, также будем иметь белковые культуры: рапс, зернобобовые. Будем иметь лен и сахарную свеклу. Кирилл Казаков, СТВ:

Хватит семян? Вот Владимир Александрович говорит: нет.