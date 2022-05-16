«Наша молодёжь вдумчивая». Единый урок в честь Дня семьи прошёл в школах Беларуси

Новости Беларуси. Во всех школах Беларуси 16 мая прошел единый урок, посвященный Дню семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ребятами поговорили о важности построения отношений, социальной значимости и духовных ценностях.

С образовательной миссией в 147-ю столичную школу направился митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Он рассказал старшеклассникам, что о семье говорится в Библии, насколько важны гармоничные отношения между мужем и женой и на что нужно обратить внимание, создавая собственную семью.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Наша молодежь вдумчивая, она интересуется и ищет свой правильный путь в жизни – это радует. В семье начинается жизнь каждого человека. От состояния семьи зависит состояние общества. И важно, конечно, чтобы духовная составляющая семейной жизни также была теперь в особом внимании.

Владислав Кишеня, ученик средней школы № 147:

В нашей семье особо ценится возможность жить под мирным небом и ценить то, что завещали нам наши прадеды. Это место, где всегда поддержат, можно выговориться, отдохнуть от внешнего мира.

У детей также была возможность задать вопросы. Многие из них касались того, как найти взаимопонимание в семье, в том числе с родителями.

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