Отец Павел - бывший рок-музыкант и наркоман - помогает найти людям свой путь

Новости Беларуси. И вновь о главной теме этого воскресенья — Светлый Праздник Пасхи и о тех, кто нашел свою дорогу к вере.

Герои следующего сюжета — два священника с совершенно разными судьбами, которые пришли в церковь совершенно разными дорогами. Отец Геннадий из Бреста шел к Богу еще с пелёнок, а вот для священника из Гродно — отца Павла — эта дорога оказалась уж слишком извилистой. Сегодня он помогает найти свой путь наркоманам — таким, каким он был когда-то сам.

Путь к Богу у каждого свой. У многих он долгий и извилистый. Павел Касперович, клирик гродненского Свято-Покровского кафедрального Собора спасение своей души начал практически со дна жизни: наркоман в прошлом, сегодня он помогает исцелиться и физически, и духовно таким же оступившимся.

Иерей Павел Касперович, клирик Свято-Покровского кафедрального Собора Гродно:

Юность была юностью, были какие-то интересы, были увлечения. Я увлекался рок-музыкой, поэзией, и рок-группа у меня была, и какие-то исторические вопросы, история Беларуси, меня волновали, какие-то нравственные вопросы. Но в итоге всё окончилось плачевно, потому что наркотики всегда сильнее человека. В 26 лет я стоял на грани жизни и смерти.

Бурная молодость, алкоголь, наркотики - к 20 с небольшим почти полная деградация личности. В один из редких моментов просветления Павел понял: в жизни нет смысла. А еще один шаг в наркотическую бездну может оказаться последним.

В семье понятие Бога не существовало, о духовном не задумывались. Но именно в вере молодой человек увидел выход и надежду на выздоровление.

Иерей Павел Касперович, клирик Свято-Покровского кафедрального Собора Гродно:

Я не пришел в секту, я пришёл именно в православный храм. И мне посчастливилось, что я встретил нужных священнослужителей, нужных прихожан, если можно так сказать. А когда я узнал что есть таинство исповеди, я был счастлив.

Затем была Духовная семинария и сан священника. Избавившись от наркозависимости, Павел понял: своим опытом он должен поделиться с другими.

Объединившись со специалистами-наркологами и прихожанами, которые тоже пережили ужасы наркомании, Отец Павел организовал центр помощи зависимым. Здесь помогают людям, которые ищут выход из наркотического плена.

5 мая на церковном дворе многолюдно. Среди верующих – просящие подаяние. Большинство из них - бывшие заключенные и люди без определенного места жительства.

В местах не столь отдаленных людей с такими биографиями иначе как «спецконтингент» не называют. Но для отца Геннадия все они — подопечные с нелегкой, порой безвозвратно искалеченной судьбой. Как признается священник, в работе с такими прихожанами на скорый результат рассчитывать не приходится.

Геннадий Сорока, председатель миссионерского отдела Брестской Епархии Белорусской православной церкви:

Те, кто гоняется за результатами, очень быстро «обломаются» на этом поприще. Потому что человек – это не конструктор. Ты не можешь взять его сложить, переложить. Если это и конструктор, то только конструктор божий. И не твой никогда. Ты с собой не можешь совладать. А с другим человеком ты подавно ничего не сможешь сделать.

В отличие от отца Павла, к церковному служению Геннадий был готов с детства. Выросший в верующей семье, еще ребенком точно знал: его предназначение - лечить человеческие души. Священнослужитель уверен: это не он выбрал дорогу, а дорога выбрала его. Все дело в воспитании и призвании.

Геннадий Сорока, председатель миссионерского отдела Брестской Епархии Белорусской православной церкви:

Есть люди, которые, грубо говоря, за нищенские зарплаты могут за больными, убогими, выносить утки за лежачими. Понятно, что это не заработок, а призвание. Вот, как и у меня: были кризисные моменты, когда мне уже казалось, что не могу, не потяну. И вообще-то, я уходил в сторону. Но потом я понимал, что без этого мне гораздо тяжелее, чем с этим. И поэтому я был вынужден возвращаться. Вот, что такое призвание.

Две противоположные судьбы священников объединяет одно: желание помочь людям, от которых порой отказываются даже самые близкие. Например, таким, как Андрей. Жизнь этого гродненца не так давно была отравлена постоянным поиском дозы. Приход в храм и беседа со священником, признаётся, кардинально изменили его.

Андрей Некрасов:

Первый раз я причастился где-то в 2002 году. И что-то у меня в голове поменялось. Уже потом, после причастия, душа почувствовала, что нужно искать что-то другое… Я, в первую очередь, ставлю задачу такую, чтобы поделиться с людьми надеждой. Главное. Не складывать руки.

С верой надежду и цель в жизни обрел и брестчанин Константин Карпов. Подопечный отца Геннадия - персонаж колоритный: за его плечами два высших образования и … 25 лет общего срока тюрем и лагерей. Приняв крещение прямо в часовне следственного изолятора, вместе с Богом в душе обрел и тягу к творчеству.

Константин Карпов:

Нужен хлеб человеку и грохот металла

И полет в небеса, и почет пьедестала.

Но нужнее всего в бурях нашего века вера,

Светлая вера твоя в человека.

Никуда человеку без веры не деться.

Вера в сивую грусть и улыбку младенца,

Вера в разум людей, в их надежды-тревоги,

В их ведущие в светлое завтра дороги...

Отказ от стяжательства, аскетичный образ жизни и годы, проведенные в стенах Духовной семинарии — путь к сану священнослужителя трудно назвать легким. Те, кто выбирают служение церкви, точно знают: следование библейским заповедям и помощь ближнему не разовый поступок, а ежедневный труд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.