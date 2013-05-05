Александр Лукашенко встретил Пасху со всеми верующими

Новости Беларуси. Православные всего мира отмечают 5 мая свой главный праздник - Пасху. «Христос воскрес!», - именно такими словами принято встречать в этот день всех, даже незнакомых, людей. Во многих странах проходят праздничные богослужения.

Православных белорусов с Пасхой поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что Светлое Христово воскресение побуждает верующих ощутить сопричастность к вечным ценностям. «Пусть этот праздник наполняет сердца верой и надеждой, утверждает в семьях мир и взаимопонимание», пожелал Глава государства.

Встречать Пасху вместе с белорусскими верующими для Александра Лукашенко уже традиция. В светлый праздник Президент с сыном Николаем посетил Храм-памятник в честь Всех святых в Минске. Сразу по прибытии Глава государства возложил цветы к памятнику Патриарха Алексию Второму, после чего направился в храм, где Главу государства встречал Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Александр Лукашенко и Митрополит обменялись праздничным приветствием.

В приделе храма-памятника в честь Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Глава государства зажег пасхальную свечу.

По праздничной традиции, Александр Лукашенко и Митрополит обменялись подарками.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как идут работы по завершению строительства храма и созданию его внутреннего убранства. Президент и Митрополит вместе послушали музыку в исполнении концертного оркестра музыкального колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Затем общение Главы государства и Митрополита продолжилось за праздничным чаепитием.

5 мая, по случаю праздника, Александр Лукашенко и Владимир Путин по инициативе российской стороны обменялись пасхальными поздравлениями. В телефонном разговоре Главы государств пожелали народам братских стран добра и процветания. Помимо этого, оба президента обменялись поздравлениями в преддверии Дня Победы, обсудили текущую ситуацию в двусторонних отношениях и на международной арене.

С праздником Пасхи Президент Александр Лукашенко поздравил также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Александр Лукашенко выразил уверенность, что мудрость и духовный опыт российского Патриарха будут и впредь достойным ориентиром для многих людей, истинным примером самоотверженного служения Церкви и своему Отечеству.

Для верующих праздник Пасхи является самым долгожданным еще и потому, что знаменует собой окончание строгого поста. Пасхальная трапеза у христиан - самая богатая и изысканная. После семинедельного поста на стол ставятся куличи, творог, мясо, крашеные яйца.

Многие белорусы праздник отмечают в кругу семьи. Так диктуют многовековые традиции.

Пасхальные приветствия в этом доме сегодня не смолкают. Вся семья Литвинко собралась за праздничным столом. Впрочем, как и каждый год. Глава семейства признаётся: такой домашней традиции уже лет 20.

Анатолий Литвинко:

Это праздник семейный, праздник весны, праздник обновления. Немного повторяющееся, иногда приятные, иногда неприятные вещи в году бывают, но на Пасху всегда бывает хорошо.

В фирменном меню – мясные блюда, творожные деликатесы и, конечно, куличи. Только собственного приготовления. Помогают и главные ценители - дети.

Вероника Литвинко:

Куличи нужно делать своими руками, и пасху эту мы варим, в специальные формочки заливаем, потом украшают дети, дети тесто месят.

Время молитв, размышления и духовного обновления. Православные храмы с самого утра превратились в места паломничества.

Звон колоколов и церковная служба. Всенощное богослужение, по традиции, прошло в главном храме столицы – Свято-Духовом кафедральном соборе. В праздничные дни церковь вспоминает мученическую смерть Христа и, конечно же, его воскресение.

Несколько тысяч человек собрались ещё и накануне у Храма Гроба Господня. Прикоснуться к таинству другой пасхальной традиции. Схождение Божественного Пламени для верующих - величайшее чудо. Частицу Благодатного огня получила и белорусская делегация, чтобы доставить как раз к главной литургии. Ближе к полуночи специальным рейсом Благодатный огонь доставили в Минск. Из аэропорта белорусские паломники тут же направилась в Свято-Духов кафедральный собор. Здесь и во всех православных храмах страны накануне ночью и 5 мая весь день проходят пасхальные богослужения. К светлому празднику Пасхи верующие готовились не одну неделю. Позади — сорокадневный пост и Страстная неделя. Ну а впереди - Светлая седмица. В целом, пасхальные торжества продлятся 40 дней - до праздника Вознесения.

Крестный ход, далее - утреннее богослужение. В пасхальный день всё имеет свой религиозный смысл, в том числе обряд освящения куличей, творожной пасхи и крашеных яиц. Этому обычаю уже не одна сотня лет. В Европе он известен с VIII века. Тысячи верующих собрались у главной православной святыни.

Даже день праздника далеко не случаен. В воскресенье «воскрес Христос». Так приветствуют друг друга верующие, тем самым радуясь тому, что Господь подарил людям жизнь.

Библейским традициям главного дня в году следуют все православные. В руках каждого - общепринятый пасхальный символ. Ещё с апостольских времён. Окрашенное яйцо как напоминание о крови, пролитой на Кресте Иисусом, и одновременно олицетворение новой жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане:

Это семейный праздник, и его надо отмечать в кругу семьи, приходить в церковь, ставить свечку.

Светлый праздник. Единение всех.

Любим этот праздник, который нам дает силы.

Настолько светло, легко на душе, вот утром встаешь, читаешь молитву, и как благодать, действительно, снисходит.