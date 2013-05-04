Православные празднуют Великую субботу

Новости Беларуси. Православные всего мира готовятся к Христову Воскресению. У верующих сегодня Великая суббота. Один из главных праздников церковного календаря отмечают с особым торжеством и радостью. В Беларуси по традиции тысячи прихожан принимают участие в пасхальных службах. Они в храмах идут весь день.

Вечером в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется главное праздничное богослужение. Сюда, а также в другие приходы, из Иерусалима доставят Благодатный огонь.

Его схождение считается одним из чудес православной веры. Пламя символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Его всегда ждут с волнением и трепетом.

По традиции церемония проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Молитву о ниспослании чуда прочитали патриарх Феофил III и тысячи паломников. Огонь появился, как и в предыдущие годы, в часовне, над каменным ложем, где покоилось в Великую субботу погребённое Тело Христа. После схождения священного огня, патриарх передал его верующим, которые зажгли от него связки из 33 свечей - по возрасту Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великая суббота в храмах Могилева да и всей республике началась с утренней божественной литургии. Духовенство сменило черные траурные одежды на светлые в знак того, что победа над смертью уже свершилась.

Страстная суббота считается самым строгим днем всего поста. Это касается ограничений, причем не только в еде, но и в поведении человека в целом. Верующие посвящают весь день размышлениям о жертве Иисуса Христа, молятся, а также готовятся к Светлой Пасхе. На протяжении всего дня идут в храмы, освящают куличи, творожные пасхи и крашеные яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста.

Пасхальное яйцо - непременный атрибут торжеств Светлого Христова воскресения - напоминает верующим о крови, пролитой на Кресте Иисусом, и символизирует появление новой жизни. Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в первом веке от Рождества Христова.

Главные пасхальные празднества проходят сейчас в Иерусалиме. Все верующие с нетерпением ожидали благодатного огня. Он появился после прочтения молитв патриархом и был передан верующим.

Страстная суббота завершается. В эти минуты верующие идут к храмам уже на радостные пасхальные службы. В полночь начнется заутреня с Крестным ходом. Впервые зазвучат слова «Христос Воскресе!». Служба перейдет в праздничную Литургию Иоанна Златоуста, и наступит праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха.