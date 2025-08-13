«Ястребы» – в финале Кубка Владимира Цыплакова

Первыми финалистами кубка Владимира Цыплакова стали «Ястребы». Ледовые рыцари из Пинска и во второй дуэли разгромили «Белсталь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости полностью контролировали ситуацию. За первый период они отличились дважды. Во втором отрезке представители Жлобина капитулировали в третий раз. На этом исход матча был практически ясен. За оставшееся время приезжие хоккеисты отправили в ворота соперника еще две шайбы. Однако сохранить собственные владения в неприкосновенности не удалось. Финальный результат – 5:1, в пользу «ястребов».

Судьба второй путевки остается неясной. «Динамо-Олимпик» реабилитировалось перед болельщиками за проигрыш «Юниору». Команды не форсировали события. Развязка наступила в заключительной трети. В голевой перестрелке больше преуспели гости. Итоговый счет – 4:3. Третий, и он же решающий, матч состоится 14 августа.