19 молодых гандболистов работают на учебно-тренировочном сборе мужской национальной команды

Дополнительные занятия с резервистами – традиционная практика для тренерского штаба. Главная цель – развитие гандболистов, такие занятия дают им шанс проявить себя и в дальнейшем поработать вместе с лидерами национальной команды.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу: Я считаю, что это идеальный процесс, но его нужно обязательно использовать. Если не работать с молодежью, когда-то наступит провал. Большое, конечно, спасибо тренерам белорусским, которые работают. Я думаю, что нам, возможно, нужно более компактно работать, больше информации друг другу давать. А так у нас идет работа с молодежью. Нужно найти эти таланты.

Матвей Барбашинский, игрок мужской резервной сборной Беларуси по гандболу:

Возможность попасть в первую команду – это важно для нас всех. Юрий Анатольевич вызывает каждый раз кого-то нового, на молодых ребят посмотреть, на перспективу что-то подработать. Для нас это очень важно, все стараются, работают. Меня уже вызывали в первую команду, для меня это очень важно, это очень большой опыт. Увидеть таких игроков, как Королек, Белявский, Алехин, посмотреть на их уровень, подучиться чему-то.

Несмотря на юный возраст, за плечами многих гандболистов серьезные достижения. В учебно-тренировочном сборе участвуют сразу восемь представителей СКА. При этом Александр Брага, Матвей Барбашинский, Алексей Ермаков, Тимофей Баранчик внесли большой вклад в победу «армейцев» в золотой серии чемпионата страны. Что касается сборной, то ближайшие ее игры намечены на октябрь.