Сотрудники МЧС оказали помощь в откачке талой воды с частных подворий в Гродненской области

Белорусские спасатели оказали помощь в откачке талой воды с частных подворий в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 подворий и 2 подвала частных жилых домов оказались подтоплены в Гродненском и Волковысском районах, а также в городе Свислочь. Эвакуация людей не потребовалась. Работники МЧС помогли откачать талые воды, а также очистить от наледи системы ливневой канализации.

В Белгидромете заявили, что половодье в 2026 году будет более высоким, чем в последние годы. Тому виной обильные снегопады. Наиболее сложная ситуация ожидается в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять. По оценкам специалистов, вода может затронуть 60 районов страны.