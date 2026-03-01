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Сотрудники МЧС оказали помощь в откачке талой воды с частных подворий в Гродненской области

01 марта 2026 13:41
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Белорусские спасатели оказали помощь в откачке талой воды с частных подворий в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС оказали помощь в откачке талой воды с частных подворий в Гродненской области-2

9 подворий и 2 подвала частных жилых домов оказались подтоплены в Гродненском и Волковысском районах, а также в городе Свислочь. Эвакуация людей не потребовалась. Работники МЧС помогли откачать талые воды, а также очистить от наледи системы ливневой канализации.

В Белгидромете заявили, что половодье в 2026 году будет более высоким, чем в последние годы. Тому виной обильные снегопады. Наиболее сложная ситуация ожидается в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять. По оценкам специалистов, вода может затронуть 60 районов страны.

# Погода в Беларуси # МЧС Беларуси

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