Весна на календаре не стала препятствием для любителей зимних видов спорта. Сегодня в парке 900-летия Минска проходит «Чижовская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весна на календаре не стала препятствием для любителей зимних видов спорта. Сегодня в парке 900-летия Минска проходит «Чижовская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовлены сразу восемь стартов – по четыре у девушек и юношей. Дистанции спринтерские – от 600 метров до 2 километров в зависимости от возраста участников. Соревнуются как новички, так и опытные лыжники со всех регионов страны.
Дамир Чернов, участник соревнований:
Я приехал из Могилева. Хочу занять хорошее место, чтобы получить какой-нибудь приз и стать чемпионом.
Илья Лобанов, участник соревнований:
Я испытываю чувство радости. Можно сказать, что я первый ехал, потому что трасса была нерыхлая передо мной. И было классно.
Воспитанники спортивных школ и центров олимпийской подготовки к этому старту готовились не один год. Поэтому борьба на трассе, специально созданной к соревнованиям из искусственного снега, разгорелась серьезная.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта Беларуси:
Уникальное соревнование для того, чтобы популяризировать спорт, популяризировать лыжные гонки. Будут высокие результаты. Ну а мы завтра, послезавтра получим высокие результаты уже на международной арене, когда эти детишки вырастут и будут достойно представлять нашу страну.
Пятерка победителей в каждой категории получит медали и ценные призы. Приятным бонусом для всех участников и болельщиков стала развлекательная программа. Работают интерактивные площадки. А солдатская каша и горячий чай добавляют тепла в этот первый весенний день.