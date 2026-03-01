Весна на календаре не стала препятствием для любителей зимних видов спорта. Сегодня в парке 900-летия Минска проходит «Чижовская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовлены сразу восемь стартов – по четыре у девушек и юношей. Дистанции спринтерские – от 600 метров до 2 километров в зависимости от возраста участников. Соревнуются как новички, так и опытные лыжники со всех регионов страны.

Дамир Чернов, участник соревнований:

Я приехал из Могилева. Хочу занять хорошее место, чтобы получить какой-нибудь приз и стать чемпионом.

Илья Лобанов, участник соревнований:

Я испытываю чувство радости. Можно сказать, что я первый ехал, потому что трасса была нерыхлая передо мной. И было классно.

Воспитанники спортивных школ и центров олимпийской подготовки к этому старту готовились не один год. Поэтому борьба на трассе, специально созданной к соревнованиям из искусственного снега, разгорелась серьезная.