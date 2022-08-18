«Отдать мужу всю ответственность за финансы – это большая смелость». Белорус рассказал, почему позволяет жене не работать
Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Благо, среди нас есть женщины, которым очень повезло – ответственность в воспитании ребенка с ними разделяет и любящий супруг. Денис, поделитесь своей историей. Я знаю, что вы не только помогаете воспитывать деток, но еще и ведете совместно бизнес с супругой. Расскажите подробнее, что это за дело и как у вас получается воспитывать детей?
Денис Мостыко, многодетный отец:
Мы образовываем взрослых как раз заниматься любимым делом, совмещать семью и бизнес. Это из разряда психологии. Я занимаюсь расстановками, психодрамами – в эту сторону. Я сейчас подтянул свою жену к финансовым делам, потому что мне это не очень интересно. Моя задача – генерировать поток денег. А сколько кто заплатил – я поручил ей, потому что в прошлом она профессиональный бухгалтер. У нее были свои бизнесы даже в этой сфере. Мы как-то сошлись. У нее был опыт совмещения материнства, работы и бизнеса в прошлом браке. Когда она вышла замуж за меня, четко понимала, что не хочет больше так. Благо, я смог организовать ту возможность, чтобы она не работала. То есть помочь ей в том, чтобы она реализовывалась помимо работы. Ей нравится материнство. У меня супруга – опытный в этом деле человек. Я многому у нее обучаюсь с нашим первым ребенком. А социализация, деньги, подруги – это уже больше моя задача организовать, помочь ей в этом реализоваться.
Татьяна Савчик:
Видите, благодаря какому-то психологическому, я так понимаю, образованию. Можно только порадоваться за супругу, потому что с вашей стороны такое всецелое понимание. Денис, кстати, ваша супруга как давно находится в декрете?
Денис Мостыко:
Нашему ребенку восемь месяцев, сейчас девятый – с того момента. Я не замечаю этого на самом деле, потому что у нее не декретный, а семейный отпуск был с момента нашего замужества.
Татьяна Савчик:
Начала семейной жизни? Вы ее сразу подготовили к тому, что ее ожидает?
Денис Мостыко:
Да, даже когда мы встречались. То есть у нас была позиция то, что мужчина зарабатывает, женщина – с детьми. Очень условно.
Татьяна Савчик:
По сути, вы свои профессиональные интересы реализовываете? Сейчас, скорее, даже она помогает вам в этом плане. А какие-то ее личные пожелания за этот период были? Кем она себя видела? Кем она была по профессии, например, до декрета?
Денис Мостыко:
У нее были свои бизнесы в торговле компьютерами, бухгалтерии. Она наработалась за свою жизнь и, входя в новые отношения, четко понимала, какой мужчина ей нужен, с какими ценностями и целями, и выбирала. Мы так сошлись с ней. Мы познакомились на бизнес-мероприятии, которое я организовывал.
Татьяна Савчик:
Интересы совпали?
Денис Мостыко:
Интересы совпали, да. Потому что мужчине найти подобную женщину – тоже большая проблема. С такими ценностями – свободная, позволяет себе быть с детьми. Отдать мужу всю ответственность за финансы – это большая смелость на самом деле.
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