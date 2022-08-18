«Отдать мужу всю ответственность за финансы – это большая смелость». Белорус рассказал, почему позволяет жене не работать

Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Благо, среди нас есть женщины, которым очень повезло – ответственность в воспитании ребенка с ними разделяет и любящий супруг. Денис, поделитесь своей историей. Я знаю, что вы не только помогаете воспитывать деток, но еще и ведете совместно бизнес с супругой. Расскажите подробнее, что это за дело и как у вас получается воспитывать детей?

Денис Мостыко, многодетный отец:

Мы образовываем взрослых как раз заниматься любимым делом, совмещать семью и бизнес. Это из разряда психологии. Я занимаюсь расстановками, психодрамами – в эту сторону. Я сейчас подтянул свою жену к финансовым делам, потому что мне это не очень интересно. Моя задача – генерировать поток денег. А сколько кто заплатил – я поручил ей, потому что в прошлом она профессиональный бухгалтер. У нее были свои бизнесы даже в этой сфере. Мы как-то сошлись. У нее был опыт совмещения материнства, работы и бизнеса в прошлом браке. Когда она вышла замуж за меня, четко понимала, что не хочет больше так. Благо, я смог организовать ту возможность, чтобы она не работала. То есть помочь ей в том, чтобы она реализовывалась помимо работы. Ей нравится материнство. У меня супруга – опытный в этом деле человек. Я многому у нее обучаюсь с нашим первым ребенком. А социализация, деньги, подруги – это уже больше моя задача организовать, помочь ей в этом реализоваться. Татьяна Савчик:

Видите, благодаря какому-то психологическому, я так понимаю, образованию. Можно только порадоваться за супругу, потому что с вашей стороны такое всецелое понимание. Денис, кстати, ваша супруга как давно находится в декрете?

Денис Мостыко:

Нашему ребенку восемь месяцев, сейчас девятый – с того момента. Я не замечаю этого на самом деле, потому что у нее не декретный, а семейный отпуск был с момента нашего замужества. Татьяна Савчик:

Начала семейной жизни? Вы ее сразу подготовили к тому, что ее ожидает? Денис Мостыко:

Да, даже когда мы встречались. То есть у нас была позиция то, что мужчина зарабатывает, женщина – с детьми. Очень условно. Татьяна Савчик:

По сути, вы свои профессиональные интересы реализовываете? Сейчас, скорее, даже она помогает вам в этом плане. А какие-то ее личные пожелания за этот период были? Кем она себя видела? Кем она была по профессии, например, до декрета?