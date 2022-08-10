Отчитались о готовности, а комбайнов в полях нет. Какие нарушения выявила Генпрокуратура на уборочной?

Новости Беларуси. Уборочная на контроле правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг в том числе ведет Генеральная прокуратура. Несмотря на предупреждение, неоднократно звучавшее от главы государства об ответственности и неукоснительном соблюдении дисциплины, факты нарушений выявляются. Меры за бездействие будут жесткими. Тему продолжит Виктор Пралич.

В то время, когда сводки новостей то и дело пестрят достижениями хлеборобов, свою статистику ведут и надзорные ведомства. В одном из хозяйств Толочинского района представители Генпрокуратуры в разгар жатвы увидели комбайны не в поле, а на мехдворах.

– Наличие у вас зерноуборочных комбайнов?

– Восемь.

– Исправно?

– Семь.

– По решению исполкома начало уборочных работ было определено когда?

– 29 числа.

– Вот этот комбайн…

– Он был тогда неисправен, потом его починили.

Руководство уверяет, что к концу дня комбайн включится в уборочную. Однако эти заверения вызывают сомнения – ведь еще накануне страды хозяйство отчиталось о полной готовности. Но выяснилось, что все хорошо только на бумаге. До сих пор есть комбайн, который в этом сезоне еще ни разу до поля так и не доехал.

– Для этого запчастей не надо. Только сугубо очистить его от травы, и он пойдет работать.

– Какой срок?

– До вечера он пойдет в поле.

Это тоже Толочинский район. И та же ситуация с приписками о готовности техники. Из пяти имеющихся комбайнов – три в поле, уверяет руководство. Одному требуется дорогостоящий ремонт. Рядом списанная техника, которая пойдет на запчасти. А вот и еще проблема – в хозяйстве налажена сушка зерна. Но есть вопросы по хранению, крыша склада протекает. Нужна специальная вышка, чтобы залатать дыры.

Николай Буримов, директор сельхозпредприятия «Реконструктор»:

В районе, грубо говоря, одна вышка в ЖКХ. И сейчас у них тоже горячий сезон, подготовка к отопительному сезону. Есть договоры, что они после своего рабочего дня приедут к нам. И помогут исправить эту нашу ошибку, которую надо было давно исправить.

Приезд представителей прокуратуры помогает вскрыть, что называется, нарывы в хозяйстве. Первоочередное внимание – технике. А еще немаловажно хранение того, что успели убрать с полей. Ведь жатва – это труд тысяч людей, чтобы на столе хлеб был у миллионов.

Виктор Русакович, старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:

В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства, трудовой исполнительской дисциплины в сельхозорганизациях республики. Задача – не допустить приписок, фальсификаций, искажения данных государственной статистической отчетности, обеспечить сохранность убранного урожая.