100-летнего юбиляра поздравили в Минске. Вот что белоруска рассказала о своей жизни

Новости Беларуси. В Заводском районе поздравили 100-летнюю юбиляршу Елену Михайловну Войтюшкевич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Родилась она в Минске, более 30 лет проработала в отделении перевозки почты по железной дороге. Вырастила дочь, есть две внучки и двое правнуков. В день рождения именинницу поздравили представители администрации района и коллеги по работе. Всю свою жизнь Елена Михайловна посвятила работе, дочери и внукам. Из увлечений – выращивание овощей на собственной даче. Залогом долголетия считает положительные эмоции, труд и хорошее отношение к людям.

Елена Войтюшкевич:

До 1980 года я работала, в 1980-м ушла на пенсию. Хорошо со всеми обращалась. Когда кто что попросит что сделать, всегда сделаю. Я только хочу, чтобы в нашем мире было спокойствие, хорошо и все дружили, любили друг друга.

Татьяна Моисеева:

Работала она на очень тяжелой работе, возила в почтовом вагоне посылки, газетные пачки. Я видела ее работу, ей было сложно работать, она уезжала на несколько дней. И по сей день она добрый человек.