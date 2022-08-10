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100-летнего юбиляра поздравили в Минске. Вот что белоруска рассказала о своей жизни

10 августа 2022 15:49
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Новости Беларуси. В Заводском районе поздравили 100-летнюю юбиляршу Елену Михайловну Войтюшкевич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

100-летнего юбиляра поздравили в Минске. Вот что белоруска рассказала о своей жизни-1

Родилась она в Минске, более 30 лет проработала в отделении перевозки почты по железной дороге. Вырастила дочь, есть две внучки и двое правнуков. В день рождения именинницу поздравили представители администрации района и коллеги по работе. Всю свою жизнь Елена Михайловна посвятила работе, дочери и внукам. Из увлечений – выращивание овощей на собственной даче. Залогом долголетия считает положительные эмоции, труд и хорошее отношение к людям.  

100-летнего юбиляра поздравили в Минске. Вот что белоруска рассказала о своей жизни-4

Елена Войтюшкевич:  
До 1980 года я работала, в 1980-м ушла на пенсию. Хорошо со всеми обращалась. Когда кто что попросит что сделать, всегда сделаю. Я только хочу, чтобы в нашем мире было спокойствие, хорошо и все дружили, любили друг друга.  

100-летнего юбиляра поздравили в Минске. Вот что белоруска рассказала о своей жизни-7

Татьяна Моисеева:  
Работала она на очень тяжелой работе, возила в почтовом вагоне посылки, газетные пачки. Я видела ее работу, ей было сложно работать, она уезжала на несколько дней. И по сей день она добрый человек.  

100-летнего юбиляра поздравили в Минске. Вот что белоруска рассказала о своей жизни-10

Сегодня в Заводском районе проживает 44 ветерана войны и более 50 тысяч ветеранов труда. Пять человек перешагнули 100-летний рубеж, и 11 еще отметят круглую дату.  

# Юбилеи # общество # Елена Войтюшкевич # Татьяна Моисеева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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