Время тихой охоты. Как проходит заготовка ягод и грибов в Беларуси?

Новости Беларуси. С июля по сентябрь – самый сезон заготовки ягод и грибов. Чернику закупают как для внутреннего рынка, так и экспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дары леса идут в пищевую промышленность. Заготовкой занимаются как частники, так и потребительское общество. Активно ведут прием витаминов и в Любани. Здесь собрано уже около 40 тонн черники. Подробнее – в материале Влады Родовской.

Влада Родовская, корреспондент:

Сезон так называемой тихой охоты. Август – время сбора ягод и грибов и дополнительного заработка. Это хорошее подспорье и возможность не только сделать заготовки на зиму, но и получить прибыль.

Для Анны Федоровны Новиковой собирать дары природы в удовольствие. На пенсии появилось дополнительное время. Приходит обычно с самого утра – как опадет роса. В день получается до 7 килограммов черной ягоды. Анна Федоровна признается: поход в лес – это отдых, а еще – приятный бонус в виде денежной поддержки.