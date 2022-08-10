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Время тихой охоты. Как проходит заготовка ягод и грибов в Беларуси?

10 августа 2022 15:50
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Новости Беларуси. С июля по сентябрь – самый сезон заготовки ягод и грибов. Чернику закупают как для внутреннего рынка, так и экспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дары леса идут в пищевую промышленность. Заготовкой занимаются как частники, так и потребительское общество. Активно ведут прием витаминов и в Любани. Здесь собрано уже около 40 тонн черники.  

Подробнее – в материале Влады Родовской.  

Время тихой охоты. Как проходит заготовка ягод и грибов в Беларуси?-1

Влада Родовская, корреспондент:  
Сезон так называемой тихой охоты. Август – время сбора ягод и грибов и дополнительного заработка. Это хорошее подспорье и возможность не только сделать заготовки на зиму, но и получить прибыль.  

Время тихой охоты. Как проходит заготовка ягод и грибов в Беларуси?-3

Для Анны Федоровны Новиковой собирать дары природы в удовольствие. На пенсии появилось дополнительное время. Приходит обычно с самого утра – как опадет роса. В день получается до 7 килограммов черной ягоды. Анна Федоровна признается: поход в лес – это отдых, а еще – приятный бонус в виде денежной поддержки.  

Время тихой охоты. Как проходит заготовка ягод и грибов в Беларуси?-5

Анна Новикова:  
Для семьи это очень хорошая поддержка. Ждешь, просто ждешь этого сезона. Это такая радость – походить по лесу, а еще – что можешь это делать.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Грибы # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области

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