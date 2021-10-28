От языка жестов до первой помощи при несчастном случае. Чему учат милиционеров в Центре повышения квалификации МВД?

Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде? Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост». Образовательный процесс в Центре организуется учебно-методическим отделом и осуществляется на шести циклах: социальных и правовых дисциплин, тактико-специальной, физической, огневой и кинологической подготовки, специальных дисциплин.

Александр Машкин, начальник Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

На базе учебного центра происходит первичное обучение молодых милиционеров, которые изъявили желание прийти на службу в органы внутренних дел, первичные базовые знания, чтобы в дальнейшем продолжить карьеру в территориальных подразделениях. Офицеры прибывают сюда для повышения уровня профессиональных навыков: стрельбы, физической подготовки, действий в специальных условиях и решения практических задач.

Основная задача Центра – первоначальная подготовка молодых милиционеров. В кратчайшие сроки опытные преподаватели в погонах дают курсантам весь необходимый для старта багаж знаний и умений. При этом более 70 % учебного времени отводится на практическую составляющую.

Екатерина Стукова, начальник отделения методического обеспечения учебно-методического отдела Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

Преподавательский состав Центра – это опытнейшие сотрудники и педагоги, которые приходят к нам из подразделений органов внутренних дел, готовые передавать свой опыт молодому поколению. Конечно же, мы не только учим наших курсантов, но и воспитываем из них защитников родины, уделяя этому огромное внимание. Поэтому обучение проходит не только в рамках учебных занятий, но также и воспитательных мероприятий, кураторских часов и многих мероприятий, которые организуются для наших курсантов.

Профессиональную этику, психологическую подготовку и основы идеологии курсанты изучают на цикле социальных и правовых дисциплин.

Здесь же преподают основы службы в органах, развивают у молодых милиционеров наблюдательность, учат разрешать конфликтные ситуации и даже закладывают азы языка жестов.

Сергей Сайчик, начальник цикла социальных и правовых дисциплин Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

На нашем цикле осуществляется подготовка курсантов в направлении формирования личности сотрудника органов внутренних дел в моральном плане. Такие качества, как умение взаимодействовать с правонарушителями, с гражданами, моральная сторона общения, умение действовать в конфликтной ситуации – эти задачи как раз решаются на наших занятиях и предметах.

Цикл специальных дисциплин – основа основ для каждого милиционера. Здесь учатся вести радиообмен, использовать средства обороны, оказывать первую помощь, оформлять служебные документы и проводить дактилоскопирование.

К слову, вопреки бытующему мнению, снимать отпечатки пальцев должен уметь не только эксперт-криминалист, но и любой рядовой сотрудник.

Юлия Карташ, старший преподаватель цикла специальных дисциплин Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

Многие курсанты, когда проходят занятия по криминалистике, интересуются, можно ли дальше продолжить обучение в учебных заведениях нашей страны, в том числе в Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. И им очень интересна работа именно с такими следами, живыми следами, получение отпечатков пальцев рук. Они интересуются, можно ли в дальнейшем изучать именно криминалистику, чтобы потом стать сотрудниками других учреждений (не только сотрудниками милиции), допустим, работать экспертами-криминалистами.

Особое место в образовательном процессе занимает медподготовка. В специальном учебном классе курсанты учатся четко и слаженно отрабатывать действия при спасении человека в экстремальных ситуациях. Причем, что важно, не только в теории, но и на практике. Ведь будни милиционера всегда связаны с опасностью и риском.

Павел Радченко, начальник цикла специальных дисциплин Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

Одна из главных задач, которая стоит перед циклом специальных дисциплин, – это научить сотрудника оказывать первую помощь в различных ситуациях. На цикле им даются первоначальные знания о состояниях, опасных для жизни, а также изучают алгоритмы помощи. Оказавшись в той или иной ситуации, чтобы каждый из них не растерялся и мог оказать первую помощь.

На цикле тактико-специальной подготовки обучаются будущие сотрудники патрульно-постовой службы, Департамента охраны, участковые инспекторы, сотрудники ДПС ГАИ и инспекторы ИДН.

Здесь с курсантами отрабатывают действия по задержанию, проведению личного обыска и доставлению в отдел правонарушителей. И снова исключительно на практике. Обучение проходит на специально оборудованных учебных комплексах.

Евгений Урбан, старший преподаватель цикла тактико-специальной подготовки Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

Основная задача преподавателей цикла и в целом Центра – сформировать у курсантов навыки и умения грамотно действовать на месте происшествия, соблюдать меры личной безопасности, составлять процессуальные и служебные документы.

Александр Машкин, начальник Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

На территории расположено все, чтобы проводить максимум практики и теории – совмещать. База, территория, казармы, новый учебно-административный корпус, отдаленность от Минска позволяют выполнять те специфические задачи, упражнения, тренировки, чтобы не привлекать внимание обывателей. И в целом база, ее расположение, очень грамотно построена с учетом современных технологий и мер безопасности.