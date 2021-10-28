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Огневая подготовка в ГАИ. Какими приёмами стрельбы владеет дорожный патруль?

28 октября 2021 18:15
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Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде?  

Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».  

Огневая подготовка – один из самых ответственных этапов обучения как молодых милиционеров, так и уже действующих сотрудников.  

Огневая подготовка в ГАИ. Какими приёмами стрельбы владеет дорожный патруль?-1

Именно здесь, на стрельбище, нарабатывается умение обращения с оружием и его применение в различных ситуациях.  

Огневая подготовка в ГАИ. Какими приёмами стрельбы владеет дорожный патруль?-4

Например, стрельба из движущегося автомобиля – специфическое упражнение для сотрудников ДПС ГАИ. Далеко не каждое учреждение образования может похвастаться возможностью подобных тренировок. А в Центре повышения квалификации МВД это обычное занятие.  

Огневая подготовка в ГАИ. Какими приёмами стрельбы владеет дорожный патруль?-7

Сергей Шинкарев, старший преподаватель цикла огневой подготовки Центра повышения квалификации МВД Беларуси:
На начальных занятиях с курсантами первоначальной подготовки мы проходим материальную часть оружия, меры безопасности, после чего они сдают экзамен промежуточный и допускаются до стрельбы из табельного оружия. Со слушателями повышения квалификации мы совершенствуем умения, которые они получили на первоначальной подготовке.

Сотрудник милиции должен знать и правовые основы – на основании чего он будет применять и использовать оружие, уметь стрелять, уметь оценить свои умения и навыки и использовать их в создавшейся обстановке. Потому что, не умея стрелять, мы не выполним ту поставленную задачу или те обязанности, которые возложены на сотрудника ОВД.

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# Милиция Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Сергей Шинкарев # Фотофакт

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