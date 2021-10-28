Огневая подготовка в ГАИ. Какими приёмами стрельбы владеет дорожный патруль?

Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде? Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост». Огневая подготовка – один из самых ответственных этапов обучения как молодых милиционеров, так и уже действующих сотрудников.

Именно здесь, на стрельбище, нарабатывается умение обращения с оружием и его применение в различных ситуациях.

Например, стрельба из движущегося автомобиля – специфическое упражнение для сотрудников ДПС ГАИ. Далеко не каждое учреждение образования может похвастаться возможностью подобных тренировок. А в Центре повышения квалификации МВД это обычное занятие.