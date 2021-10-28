Сентябрь 1954-го. Как готовили милиционеров в восстановленном из руин Минске

Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде? Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».

1 сентября 1954-го. В восстановленном из руин Минске создается Учебный пункт управления милиции МВД БССР. В тяжелые послевоенные годы на учебное заведение возлагались огромные обязательства – подготовка милицейских кадров всей республики. И надежды себя оправдали.

Уже в августе 1969-го Учебный пункт реорганизуется в Республиканскую школу подготовки среднего и младшего начальствующего состава МВД БССР.

Спустя несколько лет, в 1973-м, вводят в строй второй корпус школы, а в 1985-м – третий. Тогда же школа обретает и новый статус – Учебный центр МВД БССР.