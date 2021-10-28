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Сентябрь 1954-го. Как готовили милиционеров в восстановленном из руин Минске

28 октября 2021 18:03
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Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде?  

Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».  

Сентябрь 1954-го. Как готовили милиционеров в восстановленном из руин Минске-1

1 сентября 1954-го. В восстановленном из руин Минске создается Учебный пункт управления милиции МВД БССР. В тяжелые послевоенные годы на учебное заведение возлагались огромные обязательства – подготовка милицейских кадров всей республики. И надежды себя оправдали.  

Сентябрь 1954-го. Как готовили милиционеров в восстановленном из руин Минске-4

Уже в августе 1969-го Учебный пункт реорганизуется в Республиканскую школу подготовки среднего и младшего начальствующего состава МВД БССР.

Сентябрь 1954-го. Как готовили милиционеров в восстановленном из руин Минске-7

Спустя несколько лет, в 1973-м, вводят в строй второй корпус школы, а в 1985-м – третий. Тогда же школа обретает и новый статус – Учебный центр МВД БССР.

Сентябрь 1954-го. Как готовили милиционеров в восстановленном из руин Минске-10

Сергей Шуманский, корреспондент:
За 67 лет своей истории Центр повышения квалификации неоднократно менял свой статус и название. Сегодня это современное учреждение образования для сотрудников органов внутренних дел и других госорганов и организаций. Ежегодно здесь проходят обучение более 2,5 тысячи человек.

# Милиция Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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