«Вообще ужасно, что творится». В Берёзе неизвестный установил опасные ловушки в черте города

Новости Беларуси. В Березе неизвестный установил опасные ловушки в черте города, и уже есть первый пострадавший. В металлическую пасть угодила собака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ее освободить, понадобилась помощь спасателей. Чудом животное осталось в живых. Кому понадобилось ставить капканы в городе и как можно помочь животным, попавшим в беду? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Дмитрий Студеничник, командир отделения ПАСЧ № 1 Березовского РОЧС:

В тот день приехали с боевого вызова. Тушили пожар в соседней деревне. Комплектовали технику за фасадом, за гаражом. Из-за забора позвала женщина, попросила помощи, что собака попала в капкан, нам сообщила. Мы с сослуживцем взяли необходимые инструменты и пошли вызволять собачку.

Эти кадры всколыхнули социальные сети Березы. Несчастное животное оказалось абсолютно беспомощным в мертвой хватке железных челюстей. В таком состоянии собака пролежала с 10 утра, пока в 5 вечера на помощь спасателей не позвала прохожая женщина. Все произошло недалеко от районной пожарной части.

Дмитрий Студеничник:

Мы подошли, животное лежало вот здесь. На ней были сработанные капканы. Сотрудник второй прижал собачку, чтобы она не укусила, хотя собака и не сопротивлялось, а я руками освободил чеку, достали лапки.

Спасатели хотели вызвать ветврачей, но раненая собака, как только почувствовала свободу, ринулась убегать. Командир отделения предполагает, что где-то в заброшенных зданиях ее ждали щенки.

Дмитрий Студеничник:

Раньше мы с таким не сталкивались, не встречали. Животным помогаем. Снимаем котов с деревьев, лошадь, бывает, провалится в колодец. Но из капканов еще животных не доставили ни разу. Первый раз было.

В деревнях капканы ставят владельцы домов на своих подворьях, чтобы обезопасить домашнюю живность от визитов лесных хищников. Охотники – в охотугодиях. Разговоры о полном запрете использования капканов в стране ведутся последние несколько лет. Зоозащитники называют такой способ охоты одним из самых негуманных. Опытные охотники же призывают использовать опасное устройство с умом. В городской черте это категорически запрещено.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Место, где все произошло, – окраина города. Этот пустырь иногда используют взрослые и дети, чтобы сократить дорогу к частному сектору. По словам местных, время от времени здесь видели настоящих зайцев. Возможно, городской охотник прицелился именно на них.

На эту историю тут же откликнулись местные зооактивисты. В Березе движение развито, волонтеры каждый месяц спасают десятки брошенных на произвол судьбы животных. Эта обаятельная пара щенков – единственные из 8, кто выжил благодаря неравнодушию волонтеров. Их мать отстрелили.

Наталья Жук, волонтер-зоозащитник:

История с капканом – это не первый раз. В детском парке зооволонтер Ирина находила очень много капканов. Она вызывала милицию. Разбирательства были, но я не знаю до конца, как это произошло. Это вообще ужасно, что творится. Использование капканов в черте города запрещено, насколько я знаю. Что это за предприятие, что это за человек, что за люди выставили капканы? Попала собачка. А не дай бог, это был бы ребенок, даже взрослый человек. Мы бы хотели, чтобы кто-то ответил за это.

В группе волонтеров в одном из мессенджеров – более тысячи горожан. В чате они делятся оперативной информацией о «потеряшках», а еще дружно ищут новый дом для животных или помогают раненым.

Кристина Протосовицкая:

Если случилась беда и где-то есть раненое животное, можно как-то с вами связаться, если человек не знает, как помочь? Наталья Жук:

Проще всего – наша березовская группа. В основном сразу скидывают туда, если человек не волонтер и не знает, что есть группа о животных. Но сразу же администраторы той группы могут перекинуть в нашу группу.