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«Разрешено привозить плойки и фены». Как живут курсантки Центра повышения квалификации МВД?

28 октября 2021 18:15
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Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде?  

Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».

«Разрешено привозить плойки и фены». Как живут курсантки Центра повышения квалификации МВД?-1

Сегодня вместе с парнями в Центре проходят обучение и 72 девушки. Никаких поблажек относительно учебного процесса у представительниц прекрасного пола нет.

Как готовили милиционеров в послевоенном Минске – читать здесь.  

«Разрешено привозить плойки и фены». Как живут курсантки Центра повышения квалификации МВД?-4

Они также заступают в наряды, бегают, стреляют и даже изучают приемы рукопашного боя наравне с парнями. Единственное отличие девушек-курсанток в более комфортных условиях проживания.  

«Разрешено привозить плойки и фены». Как живут курсантки Центра повышения квалификации МВД?-7

Марина Литяк, заместитель начальника курса отделения первоначальной подготовки Центра повышения квалификации МВД Беларуси:
Девушки проживают в спальных помещениях по 8 человек. Для них созданы все условия. У них есть отдельная кухня, бытовая комната, холодильник с микроволновой печью и чайниками, а также им разрешено сюда привозить плойки и фены. Девочка, вне зависимости в форме она или нет, всегда остается девочкой, для этого им созданы все условия.

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# Милиция Беларуси # общество # Марина Литяк # Сергей Шуманский # Фотофакт

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