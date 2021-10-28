«Разрешено привозить плойки и фены». Как живут курсантки Центра повышения квалификации МВД?

Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде? Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».

Сегодня вместе с парнями в Центре проходят обучение и 72 девушки. Никаких поблажек относительно учебного процесса у представительниц прекрасного пола нет. Как готовили милиционеров в послевоенном Минске – читать здесь.

Они также заступают в наряды, бегают, стреляют и даже изучают приемы рукопашного боя наравне с парнями. Единственное отличие девушек-курсанток в более комфортных условиях проживания.