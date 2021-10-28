«Разрешено привозить плойки и фены». Как живут курсантки Центра повышения квалификации МВД?
Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде?
Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».
Сегодня вместе с парнями в Центре проходят обучение и 72 девушки. Никаких поблажек относительно учебного процесса у представительниц прекрасного пола нет.
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Они также заступают в наряды, бегают, стреляют и даже изучают приемы рукопашного боя наравне с парнями. Единственное отличие девушек-курсанток в более комфортных условиях проживания.
Марина Литяк, заместитель начальника курса отделения первоначальной подготовки Центра повышения квалификации МВД Беларуси:
Девушки проживают в спальных помещениях по 8 человек. Для них созданы все условия. У них есть отдельная кухня, бытовая комната, холодильник с микроволновой печью и чайниками, а также им разрешено сюда привозить плойки и фены. Девочка, вне зависимости в форме она или нет, всегда остается девочкой, для этого им созданы все условия.
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