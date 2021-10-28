Барсуков: исключить, чтобы в школу проходили бывшие ученики. Там должен быть учебный процесс, на этом точка

Новости Беларуси. Обеспечение безопасности в учебных учреждениях столицы – эту тему 28 октября обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили о необходимости создания единых стандартов, которые устранят любые посягательства на учебный процесс.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

В каждой школе должен быть пропускной режим, должный пропускной режим. Все школы огорожены железным забором, это видеонаблюдение, это пропускной режим на входе, там будут находиться сотрудник вневедомственной охраны и сотрудник милиции в форменном обмундировании, выборочные досмотровые мероприятия – тоже будем проводить. Исключить, чтобы в школу проходили какие-то бывшие ученики, кто-то еще, там нечего делать. В школе должен быть учебный процесс. Все. И на этом точка.