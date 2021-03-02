Как реагировать в случае угрозы? МЧС Беларуси запускает акцию безопасности

Новости Беларуси. Правильно вести себя в случае угрозы жизни и уметь ориентироваться в сложной ситуации научат каждого белоруса. С 2 марта на протяжении всего месяца в стране проходит акция «День безопасности. Внимание всем!»

Сотрудники МЧС не только распространят информацию о том, что может привести к чрезвычайным ситуациям, но и подробно объяснят, как на них грамотно реагировать.