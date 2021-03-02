Как реагировать в случае угрозы? МЧС Беларуси запускает акцию безопасности

Новости Беларуси. Правильно вести себя в случае угрозы жизни и уметь ориентироваться в сложной ситуации научат каждого белоруса. С 2 марта на протяжении всего месяца в стране проходит акция «День безопасности. Внимание всем!»
Новости Беларуси. Правильно вести себя в случае угрозы жизни и уметь ориентироваться в сложной ситуации научат каждого белоруса. С 2 марта на протяжении всего месяца в стране проходит акция «День безопасности. Внимание всем!»
Сотрудники МЧС не только распространят информацию о том, что может привести к чрезвычайным ситуациям, но и подробно объяснят, как на них грамотно реагировать.
Акция пройдет в несколько этапов и для разных целевых аудиторий. Так, первый состоится с 2 по 12 марта в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах. С жильцами общежитий проведут интерактивные профилактические беседы о безопасности, поговорят о причинах пожаров, а также расскажут о действиях по сигналу «Внимание всем!», подкрепив это тематическими видеороликами и интерактивными площадками.