В Академии МВД Беларуси наградили лучших курсантов: «Приятно, что родители могут пережить этот момент со мной»

Новости Беларуси. В Академии МВД Беларуси чествовали лучших курсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодарственные письма из рук начальника престижного вуза получили порядка 20 человек. Они лучше остальных проявили себя в учебе, творчестве, общественной жизни и спорте. Слова благодарности и цветы и тем, кто всегда рядом, поддержит и подбодрит в трудные минуты – родителям. Еще один бонус – отличников отпустили в увольнение на три дня.

Эдуард Мицкевич, заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Министерство внутренних дел – это составляющая военной организации государства. Сегодня конкурс для поступления в академию достаточно высок.

Татьяна Дурко, мама курсанта Академии МВД Беларуси:

Всегда как-то трепетно отношусь к его достижениям, успехам. Конечно, когда сдаем экзамены, сессия – это очень волнительный момент. С другой стороны, я рада, что мой сын оказался в этом месте, потому что на самом деле сегодня очень почетно. Наши дети – самые лучшие, самые замечательные.

Максим Дурко, курсант Академии МВД Беларуси:

Приятно, когда ты действительно видишь результат своей работы. В первую очередь, добиваешься каких-то успехов и тебя замечают, награждают. И родителям, конечно. Очень приятно, что мои родители могут пережить этот момент со мной. Все, чему учат меня в академии – как правовые, так неправовые дисциплины, огневая и физическая подготовка – несомненно, пригодится мне для будущей работы, поэтому я более чем рад тому, что учусь именно здесь.