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Рабочие места для молодёжи. В Минске создадут студенческую базу вакансий

02 марта 2021 06:37
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Новости Беларуси. Студентам, желающим найти работу, помогут подобрать подходящую вакансию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Мингорисполкома обсуждают этот вопрос с руководителями предприятий.

Рабочие места для молодёжи. В Минске создадут студенческую базу вакансий-1

На данный момент в столице насчитывается около 150 тысяч студентов, и, по словам руководства города, на встрече с молодыми людьми просьба трудоустройства звучит все чаще. Молодежь готова работать как временно, в период каникул, так и на постоянной основе, приобретая опыт в своей будущей профессии. С этой целью уже в ближайшее время будет создана студенческая база вакансий и нанимателей. К слову, уже 3 марта в Минске стартует акция БРСМ «Выбираем студотряд» – для тех, кто желает провести лето с пользой.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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