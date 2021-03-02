Рабочие места для молодёжи. В Минске создадут студенческую базу вакансий

На данный момент в столице насчитывается около 150 тысяч студентов, и, по словам руководства города, на встрече с молодыми людьми просьба трудоустройства звучит все чаще. Молодежь готова работать как временно, в период каникул, так и на постоянной основе, приобретая опыт в своей будущей профессии. С этой целью уже в ближайшее время будет создана студенческая база вакансий и нанимателей. К слову, уже 3 марта в Минске стартует акция БРСМ «Выбираем студотряд» – для тех, кто желает провести лето с пользой.