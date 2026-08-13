«От всех аграриев Минщины». Лукашенко вручили символический сноп нового урожая

Нынешняя уборочная кампания демонстрирует не только высокую скорость, но и максимальную сплоченность. Профессиональный триумф тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, отмечен на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район лично чествовал передовиков страды. Подарок от Президента – новые автомобили. Центральный регион первым в стране намолотил 2 миллиона тонн зерна. В честь этого важного достижения главе государства прямо в поле передали символический сноп. Впрочем, праздничная атмосфера не отменила серьезного производственного разговора: Александр Лукашенко детально анализировал темпы страды, технологическую дисциплину и культуру земледелия. Говорили о том, какие хозяйства могут рассчитывать на государственную поддержку и как важно лидерам жатвы не просто ставить рекорды самим, а передавать опыт молодежи.

Сюда слетелись все аисты из округи. Президент в поле – это лучшая картинка белорусского мира. Главу государства губернатор Минской области встречает со снопом нового урожая. Это народная традиция, формализованная в государственном протоколе. Связь времен и смыслов.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

От всех аграриев Минщины хочу вручить вам этот сноп, который символизирует 2 миллиона тонн зерна намолоченных. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С прицелом на 3. Алексей Кушнаренко:

С прицелом на 3. С благодарностью за вашу поддержку и с гордостью за наш общий результат.

Эта встреча на полях агрокомбината «Ждановичи», и сельскохозяйственный флагман окружает столицу. Урбанизация влияет на агрохолдинг. Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Тема сохранности земель сельхозназначения не нова. И это не только про целесообразность, а еще и о порядке приоритетов. Беларусь – страна равномерного развития, и Президент по-хозяйски относится даже к «неудобицам». Ставит на них эксперименты и даже солевыми отвалами прикармливает бедные земли.

Александр Лукашенко:

Я однажды сказал, Чуйко послушал и думает: что он там бряцает. Помнишь, я говорил о том, чтобы эти отходы калийного комбината где-то побольше вывезти и в бедные земли вложить. Вот мы взяли поле – ты, наверное, не вникал, там Турчин контролирует – внесли эти отходы, второе поле – органика, а третье поле – органика с этими отходами. Кукурузу посеяли. Ну, конечно, год такой нетипичный – кукуруза шикарнейшая. Притом на всех трех участках. Это ученые там делают.

Этот разговор еще и диалог разных уровней принятия решений. У Лукашенко не кабинетный стиль – вникает в тему, изучает мнения и готовит почву к принятию новых решений. «Некислая» тема – подкормка доломитовой мукой и золотое правило субсидирования.