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В список финалистов конкурсной программы фестиваля «Евразия.DOC» вошли 7 фильмов из Беларуси

13 августа 2026 14:08
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Объявлен шорт‑лист X Международного фестиваля документального кино «Евразия.DOC». В финал вышли 34 картины из семи стран, причем сразу семь лент созданы белорусскими авторами. Свои работы представят национальная киностудия, ведущие телеканалы страны и информагентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список финалистов конкурсной программы фестиваля «Евразия.DOC» вошли 7 фильмов из Беларуси-2

Как отметили организаторы, в 2026 году конкуренция была запредельной – комиссия выбирала финалистов более чем из 400 заявок. Эксперты подчеркивают: в Беларуси сложилась сильная национальная школа документалистики, способная побеждать на всем евразийском пространстве. Юбилейный кинофорум «Евразия.DOC» пройдет с 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске.

# Кино

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