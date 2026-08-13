В список финалистов конкурсной программы фестиваля «Евразия.DOC» вошли 7 фильмов из Беларуси

Объявлен шорт‑лист X Международного фестиваля документального кино «Евразия.DOC». В финал вышли 34 картины из семи стран, причем сразу семь лент созданы белорусскими авторами. Свои работы представят национальная киностудия, ведущие телеканалы страны и информагентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили организаторы, в 2026 году конкуренция была запредельной – комиссия выбирала финалистов более чем из 400 заявок. Эксперты подчеркивают: в Беларуси сложилась сильная национальная школа документалистики, способная побеждать на всем евразийском пространстве. Юбилейный кинофорум «Евразия.DOC» пройдет с 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске.