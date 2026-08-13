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Этап открытого чемпионата по дрифту RDS впервые пройдет в Минске

13 августа 2026 14:06
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В предстоящие выходные в Минске стартует одно из самых ожидаемых и зрелищных автоспортивных событий Восточной Европы. Площадка возле выставочного центра «БелЭкспо» на два дня превратится в профессиональный гоночный трек. Столица принимает официальный этап открытого чемпионата по дрифту RDS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этап открытого чемпионата по дрифту RDS впервые пройдет в Минске-2

Гостей ждут скорость, драйв и незабываемые эмоции. Организаторы подготовили уникальный формат: одна арена объединит две популярные дисциплины — дрифт и дрэг. В программе бескомпромиссная борьба, эффектные парные заезды и атмосфера настоящего праздника. 

Статус соревнований международный: на минский старт заявлены пилоты из Беларуси, России и Японии. Наряду с признанными легендами трека, сложную трассу будут осваивать и амбициозные новички.

Этап открытого чемпионата по дрифту RDS впервые пройдет в Минске-4

Дмитрий Добровольский, владелец и генеральный директор «Российской Дрифт Серии»:
Ожидания предвкушения у меня скорее. Я думаю, мы покажем очень красивый дрифт и зрители будут в восторге. Увидеть хотим довольные и радостные лица, хотим увидеть ощущения от вау-эффекта. Хотим увидеть поддержку пилотов на трибунах. Чтобы было громко. Получилась прямо классная история, которая позволит нам менять конфигурации и проводить здесь в будущем разные соревнования.

Этап открытого чемпионата по дрифту RDS впервые пройдет в Минске-6

Для гостей фестиваля подготовили и яркую околоспортивную программу. Локация у выставочного комплекса вместит масштабную автовыставку: более 400 эксклюзивных уникальных авто, мощных суперкаров и тюнинг-проектов. Праздничную дневную программу украсят масштабные музыкальные концерты с участием известных хедлайнеров и диджеев.

# Автомобили # Спортивные соревнования

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