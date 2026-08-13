Этап открытого чемпионата по дрифту RDS впервые пройдет в Минске

В предстоящие выходные в Минске стартует одно из самых ожидаемых и зрелищных автоспортивных событий Восточной Европы. Площадка возле выставочного центра «БелЭкспо» на два дня превратится в профессиональный гоночный трек. Столица принимает официальный этап открытого чемпионата по дрифту RDS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждут скорость, драйв и незабываемые эмоции. Организаторы подготовили уникальный формат: одна арена объединит две популярные дисциплины — дрифт и дрэг. В программе бескомпромиссная борьба, эффектные парные заезды и атмосфера настоящего праздника. Статус соревнований международный: на минский старт заявлены пилоты из Беларуси, России и Японии. Наряду с признанными легендами трека, сложную трассу будут осваивать и амбициозные новички.

Дмитрий Добровольский, владелец и генеральный директор «Российской Дрифт Серии»:

Ожидания предвкушения у меня скорее. Я думаю, мы покажем очень красивый дрифт и зрители будут в восторге. Увидеть хотим довольные и радостные лица, хотим увидеть ощущения от вау-эффекта. Хотим увидеть поддержку пилотов на трибунах. Чтобы было громко. Получилась прямо классная история, которая позволит нам менять конфигурации и проводить здесь в будущем разные соревнования.