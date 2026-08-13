Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна

Не сбавляют набранную скорость во всех районах. Так, в сельхозпредприятии «Профитагро-БЕЛ» Стародорожского района уборочная кампания практически завершилась. В закромах 2,5 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность здесь превысила 40 центнеров с гектара. Параллельно с жатвой сеют озимый рапс и готовят почву под озимые зерновые. Работы ведутся строго по графику.

Сергей Акулич, директор сельхозпредприятия «Профитагро-БЕЛ»:

Ведем все полевые работы. Прессование соломы, свозка соломы, пахота. У нас в структуре посевных площадей пропорционально – как и рожь, как и тритикале. Увеличили немножко пассивную площадь озимой пшеницы и озимого ячменя. Погода способствовала хорошему урожаю. Все сложилось, и влаги хватало, и температурные режимы соответствовали. У нас на самом деле всего лишь три зерноуборочных комбайна. Но планируем еще два трактора 3525 к концу года приобрести.

В следующем сезоне в хозяйстве планируют расширить площади под озимые культуры до 1200 гектаров, чтобы укрепить кормовую базу. А пока главная задача – оперативно завершить все полевые работы и подготовить технику к новому сезону.