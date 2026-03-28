Представители Совета Республики приняли участие в экологической акции «Лес! Добро! Порядок!»

«Лес! Добро! Порядок!» В Беларуси проходит республиканская экологическая акция. К ней присоединяются тысячи людей: от волонтеров до руководителей самого высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Окинчицком лесничестве Столбцовского района 28 марта кипит работа. Здесь новый лес высаживают представители Совета Республики. Сенаторы и сотрудники аппарата взялись за инвентарь, чтобы пополнить лесной фонд соснами и елями. Общими усилиями высадили более 10 тысяч саженцев.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы даем сегодня новую жизнь растениям, в этот замечательный прекрасный день вместе, это и укрепляет коллектив, такой командный дух. Ну и вместе с тем думаем о будущем, о нашей родной Беларуси, о легких Беларуси, чтобы вот в этих зеленых лесах замечательно будущим поколениям жилось.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Десятки лет акции проходят, неважно, как они называются, но основная цель акции – показать наше достояние, бережное отношение к одному из наших национальных богатств – лесу. И вот приятно, что из года в год количество участников растет, и приятно то, что высшие должностные лица всегда дают старт этой акции.

Помимо высадки деревьев, во всех регионах страны также убирают мусор в лесных массивах и готовят места отдыха к летнему сезону. Акция «Лес! Добро! Порядок!» продлится до 18 апреля.