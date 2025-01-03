От вкуснейших сыров до авиатехнологий – чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Солигорска?

В Новый год с «Марафоном единства». Самая народная культурно-просветительская акция страны начала 2025-й в одном из важнейших экономических центров Беларуси – Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город шахтеров, разноцветных гор и четырех стихий. Его еще называют самым космическим местом в Беларуси благодаря терриконам! Их высота местами превышает 120 метров.

3 декабря, кстати, гостям форума, среди которых многочисленные блогеры, организовали экскурсию к живописным солеотвалам. Эмоций и публикаций в социальных сетях – хоть отбавляй. Мероприятий в рамках «Марафона единства» – десятки. Это уже ставшие брендом «НЕскучные НЕлекции», открытие мурала, полезные встречи, просветительские проекты, мастер-классы. Безусловно, концерт «Время выбрало нас». Но каждый город не перестает удивлять: выступления в цехах, на вокзале, крыше, стадионах. В Солигорске настоящей сенсацией фестиваля обещает стать концерт под землей. О том, как «Марафон единства» добавил эмоций столице калийных удобрений – в репортаже Алеси Ивановой.

Один из самых молодых городов страны встречает такой же молодой, но уже полюбившийся белорусам – самый народный проект – «Марафон единства». Несмотря на свой юный возраст, Солигорску уже есть чем гордиться: флагманами промышленными и пищевыми. А еще город называют столицей шахтеров – именно здесь добывают наше главное богатство – калийные соли.

Алеся Иванова, корреспондент:

Если вы хотите увидеть поистине неземные пейзажи, например, как на Марсе, приезжайте на солигорские терриконы. Это самое космическое место в Беларуси. Высота этих соляных гор может достигать 160 метров, а вот цвет их всегда разный – в зависимости от поры года и погодных условий. Участники «Марафона единства» посетили солигорские терриконы. Подробности здесь. Перенимали опыт от профессионалов и юные танцоры. Для них «Марафон единства» привез мастер-класс от виртуозов хореографии. Как пришли в искусство и какой труд стоит за каждым грациозным движением. Ответы на эти вопросы давали артисты Большого театра оперы и балета Беларуси. В их исполнении – классический и современный танец.

Людмила Хитрова, заслуженная артистка Беларуси:

Было очень интересно. Тем более с молодым поколением, которое не зажато, они настолько естественные. Хотят задать вопрос – они их и задают. Такая открытость детская очень вдохновляет. Константин Белохвостик, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Беларуси:

В глазах у них огонь, они хотят двигаться, работать. Так что они молодцы. Нам очень понравилось. Спасибо большое. Громко и музыкально этот день прошел и для работников домостроительного комбината. Полюбившийся проект марафона «Разам працуем, разам спяваем» принес в будни солигорских тружеников настоящий праздник. Концерт прямо в цеху предприятия, а взамен только улыбки, танцы и отличное настроение.

Деревянная рыбалка, гигантские ботинки, химические опыты и настоящий огненный вулкан. На «Марафоне единства» полюбившийся детям квест «Команда первых». Пять станций – и столько же необычных заданий. За каждое пройденное испытание – отметка и сладкие подарки от «команды первых».

Это интересно, потому что много всяких экспериментов. Дети маленькие могут прийти и узнать что-то новое для себя, про тот же жидкий азот, про силу давления, поработать в команде на том же лабиринте. Что значит единство и как оно выглядит – на эти непростые вопросы организаторы марафона предложили ответить солигорским школьникам. Заслуженные награды 3 января получили победители областных конкурсов рисунков и сочинений. В строках детских текстов и на холстах слышится один и тот же мотив.

Как не бывает одинаковых снежинок, все они вместе создают целостную картину, которая очень разнообразна и многогранна. Как люди между собой, как они дополняют друг друга, как они чувствуют переживания друг друга, как они принимают чужие радости и ту же самую боль.

О том, чего все вместе добились белорусы и как качественно изменился уровень жизни в суверенной стране за прошедшие три десятка лет, рассказывает выставка БЕЛТА. 40 плакатов экспозиции «Беларусь. Взлет» – 40 историй о простой жизни белорусов глазами фотокорреспондентов. Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:

Мы показываем разницу между тем, что было в начале 1990-х, и тем, что есть у нас сейчас. Работает в торговых центрах, иногда на железнодорожных вокзалах. Интерьер в экстерьере. Здесь реальная жизнь белорусов, не какие-то сложные материи, а то, как мы покупали машины, как мы пытались найти сахар, как иногда теряли продуктовые карточки, как стояли в очереди за машинами и, в принципе, о том, как все это менялось за 30 лет.

Последние достижения науки и техники презентовали на экспозиции Национальной академии наук. Здесь – новейшие био- и авиакосмические технологии, передовые разработки в сферах медицины, оптики, электроники и других областей.

Валерий Гончаров, директор центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Могу еще рекомендовать посмотреть изделия микроэлектроники, компонентную базу для этой отрасли, в которой Беларусь сохранила очень серьезные компетенции. Причем на постсоветском пространстве нам реально нет равных. Это без ложной скромности. Точно также мы говорим о разработках в области оптоэлектроники. Лазеры, лазерная техника здесь тоже представлена, причем от маленьких экземпляров до крупных промышленных лазеров.