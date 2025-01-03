Лукашенко: уже наши беглые настропалили Западу – «галасуем супраць усіх!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, уже наши беглые настропалили Западу, и сами вы видите их политику: «галасуем супраць усіх!» Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а ўжо «супраць усіх». Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить – не, «супраць усіх». Ну, это их дело, это их право заявлять. Из-за границы легко вякать – надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать – на этот вопрос уже несколько раз отвечали. Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет, не собираюсь я как Президент давить на кого-то – это предвыборная кампания, это выборы. Здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уж потом, как я говорил, извините, избрали – давайте работать. Кому надо, тот подчиняется, кто-то руководит и прочее. Поэтому надо соблюдать законодательство. Тем более, откровенно говоря, а какой смысл нам что-то нарушать и подставляться под критику? Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться и определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев на выборы. Все говорят: да не надо, они ясно что скажут. Знаю, я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут – пусть едут эти все западники. Не приедут, значит, не приедут. Это их право.

Сами же доверенные лица уже наметили план работы, тем более, что на время агитации они в отпусках на своей основной.