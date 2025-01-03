Лукашенко: не будзе як-небудзь, будзе як трэба – мы должны вылизать страну
В первый рабочий день в новом году – внимание вопросам электоральной кампании. Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости своих доверенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе представители власти, общественных организаций, спорта, культуры и СМИ.
Лукашенко анонсировал скорый визит в КНР: есть приглашение китайского руководства.
Своих доверенных лиц Президент ориентирует на активную работу и видит ее не в количестве лестных слов о нем, в его адрес и разговорах только о хорошем, а во внимательном подходе к обратной связи, критике со стороны белорусов – важно не отрываться от земли. Тем более, что, как показал сбор подписей, людей волнуют вполне земные вопросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как доложил руководитель группы и нынешний руководитель штаба Юрий Алексеевич Сенько, этих обращений было порядка 500. Они проанализированы в первом приближении, что называется, я не вижу там абсолютно никаких проблем. Это проблемы ЖКХ, о чем мы слышим и видим постоянно, благоустройство территорий. Ну, будущий год – Год благоустройства. Поэтому нам придется этим заниматься, в том числе и ЖКХ серьезно. Работа транспорта, состояние дорог – мы ускорим эти процессы. Еще раз повторяю, потому что будущий год – как раз Год благоустройства, который коснется всего комплекса этих вопросов.
Но самоуспокоенность, которая у нас сейчас, особенно у ябатек и так далее, это ни к чему. Ни в коем случае нельзя расслабляться, тем более мы же с вами у власти – какое может быть расслабление? Люди, если дальше доверят нам работать, нам же надо продолжать эту работу. Это не то, что пообещал, а потом объяснил, почему не сделал. Все проблемы, которыми мы занимались до сих пор, актуальны и в будущем. Притом я всегда подчеркивал, будущий год будет непростым.
Непростым будет будущий год и из-за внешних факторов, мы же понимаем, что происходящее с нашими союзниками и партнерами в плане экономики нас тоже может затронуть. Должны быть готовы.
Александр Лукашенко:
Мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Голой и чистой экономики не бывает – всегда жизнь корректирует экономические подходы. Поэтому цены мы будем наблюдать. Формулу, которую я назвал, справедливости в ценообразовании, мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство неспособно это сделать, значит, будет делать другое правительство. Подходы известны, в правительстве и другие заинтересованные, кому поручено, проблему знают, образованные люди. И эту проблему надо решать. Решать в плане справедливости и равноправия. Это не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладываются в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят. Вообще, деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь. Потому что это деньги наших людей, трудом заработанные.
Непростым будет и потому, что качественно не доработали в прошлом году, потому тоже по-новому глава государства решил подойти к обеспечению воплощения в жизнь названия и пятилетки, и года. И здесь уже не прокатит просто «раздевайся и работай». Мы выходим на новый уровень.
Александр Лукашенко:
Есть определенная белорусская формальность: як-небудзь будзе. Не будзе як-небудзь, будзе як трэба. Поэтому два указа в январе будут подготовлены, и люди должны знать, что же такое благоустройство. Что надо сделать в процессе благоустройства. Работы море! Мы должны вылизать страну – это большие деньги.
К емкой фразе, которая может стать новым мерчем о том, что «будзе як трэба», в контексте электоральной кампании, стоит добавить еще слово «нам» трэба.
Лукашенко рассказал, по каким критериям отбирал доверенных лиц на выборы Президента.