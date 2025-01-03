Лукашенко: не будзе як-небудзь, будзе як трэба – мы должны вылизать страну

В первый рабочий день в новом году – внимание вопросам электоральной кампании. Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости своих доверенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе представители власти, общественных организаций, спорта, культуры и СМИ.

Своих доверенных лиц Президент ориентирует на активную работу и видит ее не в количестве лестных слов о нем, в его адрес и разговорах только о хорошем, а во внимательном подходе к обратной связи, критике со стороны белорусов – важно не отрываться от земли. Тем более, что, как показал сбор подписей, людей волнуют вполне земные вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как доложил руководитель группы и нынешний руководитель штаба Юрий Алексеевич Сенько, этих обращений было порядка 500. Они проанализированы в первом приближении, что называется, я не вижу там абсолютно никаких проблем. Это проблемы ЖКХ, о чем мы слышим и видим постоянно, благоустройство территорий. Ну, будущий год – Год благоустройства. Поэтому нам придется этим заниматься, в том числе и ЖКХ серьезно. Работа транспорта, состояние дорог – мы ускорим эти процессы. Еще раз повторяю, потому что будущий год – как раз Год благоустройства, который коснется всего комплекса этих вопросов.

Но самоуспокоенность, которая у нас сейчас, особенно у ябатек и так далее, это ни к чему. Ни в коем случае нельзя расслабляться, тем более мы же с вами у власти – какое может быть расслабление? Люди, если дальше доверят нам работать, нам же надо продолжать эту работу. Это не то, что пообещал, а потом объяснил, почему не сделал. Все проблемы, которыми мы занимались до сих пор, актуальны и в будущем. Притом я всегда подчеркивал, будущий год будет непростым.

Непростым будет будущий год и из-за внешних факторов, мы же понимаем, что происходящее с нашими союзниками и партнерами в плане экономики нас тоже может затронуть. Должны быть готовы.