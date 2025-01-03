В период новогодних праздников дежурство несли 3,5 тыс. сотрудников МЧС

В новогоднюю ночь и прошедшие выходные крупных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, сообщили в МЧС нашей страны. В этот период подразделения министерства несли службу в усиленном режиме. Ежедневно безопасность белорусов обеспечивали 3,5 тысячи спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полуночи 1 января по утро 3-го в МЧС поступило 755 сообщений. Работники ведомства оперативно реагировали на все вызовы. Около сотни из них были о возникновении возгораний. Более 150 раз бригады выезжали к местам ЧП и спасли 5 жизней. Однако совсем избежать жертв не удалось.

Дмитрий Сакович, начальник Республиканского центра управления и реагирования на ЧС МЧС:

Уже в первые дни этого года произошло 68 пожаров, от которых погибли 14 человек, травмированы – 9. Предварительные причины пожаров – курение в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Зафиксированы и несчастные случаи из-за применения пиротехники. 28 человек, из них 12 детей оказались травмированы в результате нарушения правил использования фейерверков и петард. Мониторинг в эти дни работники МЧС и ОСВОД проводили также в местах отдыха у водных объектов. Обошлось без инцидентов.