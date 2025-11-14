Новости по тегу #Елена Афанасьева

14 ноября на заседании комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союзного государства обсудили процесс унификации законодательства двух стран. Он беспрерывный и направлен на повышение эффективности социальной политики.
Встреча проходит в рамках заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.
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