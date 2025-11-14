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Новости по тегу #Елена Афанасьева

Беларусь и Россия унифицируют законы в социальной сфере
14 ноября 2025 17:43

Беларусь и Россия унифицируют законы в социальной сфере

В Минске обсуждают обеспечение гарантий прав работников в Союзном государстве
10 июля 2025 10:56

В Минске обсуждают обеспечение гарантий прав работников в Союзном государстве

В Минске обсудили возможность граждан Беларуси и России свободно работать в Союзном государстве
21 июля 2023 14:10

В Минске обсудили возможность граждан Беларуси и России свободно работать в Союзном государстве

От сертификации товаров до благоустройства мемориалов. Парламентарии Союзного государства обсудили социальные инициативы
03 февраля 2023 15:20

От сертификации товаров до благоустройства мемориалов. Парламентарии Союзного государства обсудили социальные инициативы

Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации
16 декабря 2021 17:29

Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации