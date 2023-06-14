От технолога до генерального директора БелАЗа. Павел Мариев отметил 85-летие – как поздравляли Героя Беларуси?

Новости Беларуси. Пример для всех поколений. Герой Беларуси, доктор технических наук, заслуженный работник промышленности Беларуси Павел Мариев отмечает свой юбилей – 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятилетий он посвятил Белорусскому автомобильному заводу, где прошел путь от технолога до генерального директора. Сегодня в стенах родного предприятия Павла Лукьяновича поздравляли не только коллеги и родные, но и гости из столицы. Продолжит Арина Верховская.

Волевой характер, инженерный талант и трудолюбие. Его имя не одно десятилетие ассоциируется с производством белорусской карьерной техники. Заслуженный работник промышленности, доктор технических наук, Герой Беларуси – Павел Мариев 14 июня отмечает юбилей – 85 лет. Большую часть своей жизни он посвятил Белорусскому автомобильному заводу.

Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:

Я закончил Ярославский автомеханический техникум, и первая трудовая деятельность у меня была на известном уральском автомобильном заводе, затем служба в армии, а с февраля 1959 года я приехал на БелАЗ. Свою карьеру на БелАЗе Павел Мариев начинал молодым амбициозным технологом. Тогда, в 1959 году, завод только становился на производственные рельсы. Несколько десятилетий Павел Лукьянович шел буквально плечом к плечу с предприятием через все взлеты и падения. Павел Мариев:

На любую должность я шел с опаской, что, может быть, не хватает знаний. Поэтому стремился с первого шага на новой должности подучиться, взять, перенять у кого-то опыт и так далее. То есть действительно робость всегда была.

На руководящую должность заступил в тяжелые для промышленности 1990-е. Тогда, чтобы стать большим руководителем, быть хорошим специалистом было недостаточно. Помимо высочайшей профподготовки, от инженера требовалось обладать инициативностью, коммуникабельностью, умением строго относиться не только к подчиненным, но и в первую очередь к себе самому.

Павел Мариев:

Мы как Белорусский автомобильный завод, коллектив, я, уже придя на эту должность, поняли, что самое сложное не изготовить продукцию, а продать. Вот на это мы и обратили все свои силы, внимание. И начали понемногу изучать опыт западных фирм. После ухода на заслуженный отдых Павел Мариев ни на минуту не забывает о родном предприятии. Юбиляр и сегодня живет идеями по развитию БелАЗа, следит за новостями и радуется его успехам.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Павел Лукьянович Мариев в наблюдательном совете нашего предприятия, он возглавляет группу инновационную. Он нам подсказывает, в каких направлениях еще необходимо посмотреть и двигаться, критикует и достаточно серьезно, если где-то видит наши недоработки либо невнимательность в каких-то новых направлениях.

Теплые слова в свой адрес Павел Лукьянович получает не только от коллег и родных. Поздравить Героя Беларуси приехали десятки гостей из столицы. В стенах родного БелАЗа юбиляру сегодня аплодировали стоя.