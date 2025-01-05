Лукашенко поздравил сотрудников социальной защиты с профессиональным праздником

Бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе – это о социальной защите населения нашей страны. Сегодня работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Как отметил глава государства, в системе соцзащиты нет случайных людей, ведь согреть душу и подарить надежду в сложную минуту способны лишь сильные духом профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ежедневным кропотливым трудом вы доказываете, что наша страна всегда позаботиться о соотечественниках, которым нужна помощь. Вы не просто проводники традиционных человеческих ценностей, но зачастую становитесь для своих подопечных самыми близкими и родными. Именно вы помогаете в быту одиноким старикам, ухаживаете за теми, кто занемог или столкнулся с инвалидностью, делите хлопоты и радости семей с маленькими детьми. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность за вашу работу и пожелать крепкого здоровья, счастья. Пусть отзывчивость тех, кто окружен вашей заботой, дарит новые силы и вдохновение для продолжения благороднейшего пути», – говорится в поздравлении.