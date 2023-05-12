Беглого белорусского активиста не пустили на встречу к Зенону Позняку и облили водой

Бей своих, чтобы чужие боялись. Так можно описать события, которые накануне развернулись среди наших беглых соотечественников в Польше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бей своих, чтобы чужие боялись. Так можно описать события, которые накануне развернулись среди наших беглых соотечественников в Польше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками конфликта стали бывший молодофронтовец, а ныне самый неадекватный «змагар» Филипп Шавров – это он четыре часа рубил топором ноги памятнику Ленина, и Зенон Позняк, точнее его окружение. Последний собрал во Вроцлаве очередную встречу с беглыми, на которую захотел попасть и Шавров. Но на лекцию его не пустили, более того, облили водой и в грубой форме указали направление, в котором двигаться дальше. В итоге обиженный и оскорбленный змагар высказал много здравых мыслей и в отношении самого Позняка, и в отношении его приближенных. Жаль только, что по факту эти же слова можно смело отнести и к самому Шаврову.
Вось, паглядзіце на бандытаў – гэта здраднікі Беларусі, нацыянальная ганьба. Гэта навалач, якую трэба знішчаць, паліць у газавых камерах. Я асабіста вось тут абяцаю спальваць гэту нечысць, вынішчаць яе ўсімі магчымымі сродкамі. Я заклікаю ўсіх да персанальнага тэрору. Бачыце гэтых людзей – знішчайце іх, атакуйце, адразайце ім горла, пускайце кроў. Іх месца за кратамі, іх месца ў зямлі.