Беглого белорусского активиста не пустили на встречу к Зенону Позняку и облили водой

Участниками конфликта стали бывший молодофронтовец, а ныне самый неадекватный «змагар» Филипп Шавров – это он четыре часа рубил топором ноги памятнику Ленина, и Зенон Позняк, точнее его окружение. Последний собрал во Вроцлаве очередную встречу с беглыми, на которую захотел попасть и Шавров. Но на лекцию его не пустили, более того, облили водой и в грубой форме указали направление, в котором двигаться дальше. В итоге обиженный и оскорбленный змагар высказал много здравых мыслей и в отношении самого Позняка, и в отношении его приближенных. Жаль только, что по факту эти же слова можно смело отнести и к самому Шаврову.