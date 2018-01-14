Председатель БСЖ: «Мы очень достойные. Достойные той жизни, которую мы сами себе создаем»

Новости Беларуси. О том, что такое для Белорусского союза женщин практика конкретных дел, может ли женщина-политик, женщина-бизнесмен быть по-настоящему счастлива и институте традиционной семьи Марианна Щеткина рассказала в интервью программе «Неделя».

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

То, что сегодня невозможно и нереально просто жить отдельно страной Беларусь – это же мы все прекрасно понимаем. То есть эти процессы глобализации, они неизбежны. То, что чужие мысли, чужие идеологии, чужие подходы пытаются иногда экстраполировать на нас… Вы знаете, мы просто должны быть сами в себе уверены, самодостаточны.

И самое главное, что мы очень достойные.

Достойные той жизни, которую мы сами себе создаем. От каждого из нас очень много зависит. И очень важно, что в Белорусском союзе женщин действительно объединяются те женщины, которые неравнодушны. Неравнодушны и которые готовы работать, готовы действовать для того, чтобы стало пускай хоть немножечко, но все-таки лучше.