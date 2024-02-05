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София и Михаил в топе – в Мингорисполкоме назвали самые популярные имена у новорождённых

05 февраля 2024 17:46
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Мудрость Софии и грациозность Алисы. В Минске озвучили самые популярные имена среди новорожденных 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

София и Михаил в топе – в Мингорисполкоме назвали самые популярные имена у новорождённых-1

Итак, пальма первенства уже который год за Софией. Этим именем назвали чуть менее 400 минчан-малышек. Далее следуют Ева, Анна, Мария и Алиса. Среди мужских имен наибольшей популярностью пользуется Михаил, затем в списке Матвей, Марк, Тимофей и Роман.

София и Михаил в топе – в Мингорисполкоме назвали самые популярные имена у новорождённых-4

Юлия Михолап, начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома:
Стали популярными двойные имена у родителей. Скорее всего, папа с мамой не определились, никто не перетянул на свою сторону, поэтому называют двойными именами: Анна-Мария, Виктория-Мария, Агата-Александра, Ева-Евгения. Как правило, в быту все равно отдают предпочтение какому-то одному имени.

София и Михаил в топе – в Мингорисполкоме назвали самые популярные имена у новорождённых-7

Кстати, средний возраст родителей детей, рожденных в минувшем году, составил от 30 до 33 лет. Но есть интересный факт: свыше 130 минчан стали отцами после полувекового юбилея, а матерями – шесть жительниц столицы.

# Дети # общество

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