София и Михаил в топе – в Мингорисполкоме назвали самые популярные имена у новорождённых

Мудрость Софии и грациозность Алисы. В Минске озвучили самые популярные имена среди новорожденных 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итак, пальма первенства уже который год за Софией. Этим именем назвали чуть менее 400 минчан-малышек. Далее следуют Ева, Анна, Мария и Алиса. Среди мужских имен наибольшей популярностью пользуется Михаил, затем в списке Матвей, Марк, Тимофей и Роман.

Юлия Михолап, начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома:

Стали популярными двойные имена у родителей. Скорее всего, папа с мамой не определились, никто не перетянул на свою сторону, поэтому называют двойными именами: Анна-Мария, Виктория-Мария, Агата-Александра, Ева-Евгения. Как правило, в быту все равно отдают предпочтение какому-то одному имени.