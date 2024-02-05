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В Минске можно попробовать национальные блюда Смоленска

05 февраля 2024 17:46
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Поделиться национальными традициями и перенять кулинарный опыт. В Минске запустили гастрономический проект «Неделя смоленских завтраков», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске можно попробовать национальные блюда Смоленска-1

Он проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Московского района столицы и мэрией Смоленска. В течение семи дней запланированы мастер-классы от российских шеф-поваров с дегустацией национальных блюд. В меню гречка с грибами, резники, тыквенный пирог и многое другие. Честь представлять город Смоленск выпала шеф-повару Татьяне Кожухарь.

В Минске можно попробовать национальные блюда Смоленска-4

Татьяна Кожухарь, шеф-повар (Россия):
Это очень здорово, потому что это общение друг с другом, мы передаем опыт, передаем свои знания, чему-то учимся, что-то рассказываем.

В Минске можно попробовать национальные блюда Смоленска-7

Екатерина Захарова, начальник управления инвестиций администрации Смоленска (Россия):
Гостям нравится. У нас пустые блюда остались. Необычный вкус. И надеюсь, что немножко Смоленска мы подарили жителям Минска в целом.

В Минске можно попробовать национальные блюда Смоленска-10

Наталия Елисеева, заместитель главы администрации Московского района:
Это способствует тому, что мы узнаем блюда национальной кухни Смоленска, плюс это способствует и туризму, взаимодействию и сотрудничеству.

По окончании проекта с такой же инициативой в Смоленск поедут и белорусские повара. К слову, такой кулинарный обмен реализуют впервые.

# Беларусь-Россия # общество # Наталия Елисеева

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