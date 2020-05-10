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Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?

10 мая 2020 18:48
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Новости Беларуси. В числе представленных на полигоне НАН главе государства образцов – продвинутый электробус от Минского автозавода. Он пополнил ряд перспективных моделей пассажирской техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Лихошапко изучила детали новой машины.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-1

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-3

Минский автомобильный завод презентовал своего первого «электрического зубра». Именно так уже успели прозвать новинку. Машина обыгрывает силуэт животного благодаря горбинке на крыше. Где-то это мы уже видели? Да, электробус МАЗ 303Е10 построен на базе модели автобуса МАЗ 303. Он изначально проектировался в расчете и на электрическую версию.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-6

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-8

Полный заряд обеспечивается за 6 часов. Запас хода – до 300 километров. Важная особенность конструкции новинки – отопление в салоне электрическое, что обеспечивает абсолютную экологичность модели.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-11

Иван Войтешонок, заместитель директора центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:
В свете того, что у нас скоро появится атомная электростанция, и с поручением Президента о внедрении электрификации в общественный транспорт, такой продукт, который может заряжаться в любом автобусном парке, подходит для городов, которые хотят впервые попробовать такую технику.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-14

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-16

Электробус – это прежде всего экологичный вид транспорта. Он отличается нулевым выбросом относительно автобусов. Причем наш электробус абсолютно экологичен, он не имеет дизельного отопления, как наши аналоги, эксплуатирующиеся уже в Минске. Он использует полностью электричество для движения и отопления салона.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-19

Выпуск такой инновационной линейки завода ознаменовал и новый уровень комфорта для пассажиров. К примеру, 14 мест на низком полу. Большое удобство для мам с детьми и пожилых людей.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-22

Вместимость транспорта – тоже важный фактор. Здесь оборудовано 30 сидений, всего же в салоне свободно могут находиться более 70 пассажиров. Все ряды оснащены USB-портами для зарядки гаджетов.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-25

Теплые кнопки, которые позволяют войти или выйти через определенную дверь. Подсветка, меняющаяся в зависимости от времени суток. Кондиционер, выдвижная платформа для маломобильных групп населения. Новый электробус МАЗа во всех смыслах инновационный продукт.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-28

Иван Войтешонок:
Автобусу положено иметь новые кнопочки. Отдельно для детской коляски, отдельно для инвалидной, отдельно для слабовидящих людей и отдельно для пожилых людей, проезжающих в передней части салона.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-31

Они показывают, что водителю нужно сделать на остановке: опустить автобус, открыть отдельно двери. Здесь также есть электрический пандус для закатывания инвалидной коляски.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-34

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-36

Водительская панель приборов. Здесь видна каждая деталь: давление в шинах, данные с датчиков дождя, света, систем безопасности. Такое электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-39

5 мая электробус презентовали главе государства. Александр Лукашенко новинку оценил. Его поручение – произвести 12 аналогичных машин за год. Для регионов.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-42

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Думаю, что поставка данных автотранспортных средств, что касается автобуса или электробуса нашего, это шаг вперед в развитии Минского автомобильного завода.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-45

Ключевыми компетенциями данной машины является ориентированность ее на экспорт. Мы очень надеемся, что в тех странах, в которых мы присутствуем – Украина, Польша, Россия, – эта машина найдет своего потребителя, будет там реализована и успешно работать.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-48

Пока электробус собран в единственном экземпляре. Новинка в стадии прохождения всех сертификационных испытаний. На МАЗе уверены: обкатка пройдет успешно, и уже в 2021 году машина пополнит наши автопарки. Ну а потом можно планировать и экспортные поставки.

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-51

Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?-53

*На правах рекламы

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