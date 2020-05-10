Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ?

Новости Беларуси. В числе представленных на полигоне НАН главе государства образцов – продвинутый электробус от Минского автозавода. Он пополнил ряд перспективных моделей пассажирской техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Екатерина Лихошапко изучила детали новой машины.

Минский автомобильный завод презентовал своего первого «электрического зубра». Именно так уже успели прозвать новинку. Машина обыгрывает силуэт животного благодаря горбинке на крыше. Где-то это мы уже видели? Да, электробус МАЗ 303Е10 построен на базе модели автобуса МАЗ 303. Он изначально проектировался в расчете и на электрическую версию.

Полный заряд обеспечивается за 6 часов. Запас хода – до 300 километров. Важная особенность конструкции новинки – отопление в салоне электрическое, что обеспечивает абсолютную экологичность модели.

Иван Войтешонок, заместитель директора центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:

В свете того, что у нас скоро появится атомная электростанция, и с поручением Президента о внедрении электрификации в общественный транспорт, такой продукт, который может заряжаться в любом автобусном парке, подходит для городов, которые хотят впервые попробовать такую технику.

Электробус – это прежде всего экологичный вид транспорта. Он отличается нулевым выбросом относительно автобусов. Причем наш электробус абсолютно экологичен, он не имеет дизельного отопления, как наши аналоги, эксплуатирующиеся уже в Минске. Он использует полностью электричество для движения и отопления салона.

Выпуск такой инновационной линейки завода ознаменовал и новый уровень комфорта для пассажиров. К примеру, 14 мест на низком полу. Большое удобство для мам с детьми и пожилых людей.

Вместимость транспорта – тоже важный фактор. Здесь оборудовано 30 сидений, всего же в салоне свободно могут находиться более 70 пассажиров. Все ряды оснащены USB-портами для зарядки гаджетов.

Теплые кнопки, которые позволяют войти или выйти через определенную дверь. Подсветка, меняющаяся в зависимости от времени суток. Кондиционер, выдвижная платформа для маломобильных групп населения. Новый электробус МАЗа во всех смыслах инновационный продукт.

Иван Войтешонок:

Автобусу положено иметь новые кнопочки. Отдельно для детской коляски, отдельно для инвалидной, отдельно для слабовидящих людей и отдельно для пожилых людей, проезжающих в передней части салона.

Они показывают, что водителю нужно сделать на остановке: опустить автобус, открыть отдельно двери. Здесь также есть электрический пандус для закатывания инвалидной коляски.

Водительская панель приборов. Здесь видна каждая деталь: давление в шинах, данные с датчиков дождя, света, систем безопасности. Такое электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

5 мая электробус презентовали главе государства. Александр Лукашенко новинку оценил. Его поручение – произвести 12 аналогичных машин за год. Для регионов.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Думаю, что поставка данных автотранспортных средств, что касается автобуса или электробуса нашего, это шаг вперед в развитии Минского автомобильного завода.

Ключевыми компетенциями данной машины является ориентированность ее на экспорт. Мы очень надеемся, что в тех странах, в которых мы присутствуем – Украина, Польша, Россия, – эта машина найдет своего потребителя, будет там реализована и успешно работать.

Пока электробус собран в единственном экземпляре. Новинка в стадии прохождения всех сертификационных испытаний. На МАЗе уверены: обкатка пройдет успешно, и уже в 2021 году машина пополнит наши автопарки. Ну а потом можно планировать и экспортные поставки.