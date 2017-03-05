От колоколов в Японии до Куропат в Беларуси: как мемориалы объединяют память всего мира

Национальных мемориалов памяти и скорби в мире много. Все они разные по сути, идее, трагизму, количеству жертв, собственно тому, что на этом месте произошло. Но все их объединяет одно: это не место для споров и разногласий. Все разночтения должны уйти в историю, а в памяти остаться люди и их трагические судьбы.

У этого места в Японии совсем непростая история. После атомной бомбардировки в 1945 году американские ученые обрекали Хиросиму почти на вечную смерть. Но и сегодня спустя более 70 лет этот город по-прежнему жив. Более того, приобрел мировую славу. В Хиросиме вырос большой мемориал, посвященный миру. Он призывает отказаться не только от ядерного оружия, но и от всех войн на планете.

В Хиросиме каждый год десятки светящихся фонариков опускаются на воду. Эта церемония памяти о погибших, которые пытались спастись, переплывая реку. Зажигают фонарики от атомных углей, которые, по легенде, собрал местный житель. Но главное, что они зажигают огонь в сердцах миллионов людей по всему миру.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:

Память об этом трагическом событии, жертвами которого стало много совершенно невиновных людей, на сегодняшний день сохраняет память и объединяет японское общество. Исторически прекрасно свидетельствует о том, если общество едино в своем большинстве, целостно, то оно и успешно развивается.

Вспоминают о мире и в Великобритании. Здесь у военных, которые в свое время сражались по разные стороны, есть возможность примириться на поле памяти. Такие места появились практически по всей стране, где каждую осень «расцветают» красные маки – символ перемирия в Британии.

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:

Такіе помнікі ёсць у любой нармальнай паважаючай сябе краіне, у паважаючай сябе нацыі. Прывяду адзін прыклад. Іспания, дзе ішла страшная грамадзянская вайна. Испанцы нашлі ў сабе мужнасць пабудаваць мемарыял і адным загінулым, і другім. Дзе напісана, што яны ўсе любілі Іспанію.

Есть подобное место примирения и в США. Это Арлингтонское кладбище. На нем похоронены герои разных войн и сражений, которые при жизни часто тоже были по разные стороны баррикад. Но в памяти поколений остаются не баррикады и причины, по которым их возводили, а людские судьбы, ставшие частью истории.

Стена плача появилась в Иерусалиме в 1970 году нашей эры. Это часть окружения древнего храма, который был полностью разрушен. Одна из самых важных иудейских святынь собирает миллионы паломников со всего мира. Прикоснуться к символу веры и надежды может каждый, независимо от вероисповедания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мемориалов, стирающих границы между людьми, будь то политические, конфессиональные или расовые, очень много. Один из них вскоре может появиться и в нашей стране. Мемориальный комплекс в Куропатах должен стать тем местом, где все разногласия и разночтения уйдут в историю, а в нашей памяти останутся люди. В том статусе, когда не хочется суеты, а необходимо лишь спокойствие.