«Выручка выросла в три раза»: в Витебске студенты-медики подрабатывают в университетском буфете

Новости Беларуси. Утром – доктора, вечером – повара. Будущие врачи полностью отвечают за работу кафе, расположенного в одном из общежитий Витебского медуниверситета. Руководство вуза решилось на своеобразный эксперимент и трудоустроило нескольких студентов. Клиентов стало больше, ассортимент – разнообразнее, а выручка выросла в разы.

Шесть лет она ходит в белом халате на учебу. Юля – студентка 6 курса Витебского медуниверситета. Будущий дерматолог. Работает девушка уже сейчас, и тоже в белом халате. Но в университетском буфете.

Юлия Киселева, студент 6 курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета:

Коллектив свой – студенты – сам учишься и крутишься в этой сфере. И гибкий график работы, мы с девочками организовываем все сами. Все подбираем, проводим акции. Студентам нравится.

Руководство университета приняло решение в буфете при общежитии провести эксперимент и взять на работу собственных студентов. Юля и Ксения были первопроходцами. Во время их работы выручка выросла в три раза.

Ксения Синютич, студент 5 курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета:

Мы завели книгу пожеланий и студенты приходили, если чего-то у нас не было, оставляли заказ, и мы заказывали то, что необходимо. Мы каждое утро заказываем выпечку. Больше всего, наверное, расходятся сосиски в тесте. Самое любимое блюдо студентов.

Всего в университетском общепите трудятся шесть студентов. Большинство же ребят по традиции подрабатывают медсестрами, медбратьями и санитарами при больницах, поликлиниках и консультациях.

При желании можно найти много общего между двумя, казалось бы, разными заведениями – кафе и больницей. Это кристальная чистота, белые одеяния и индивидуальный подход к каждому.

Ольга Сыродоева, заместитель декана Витебского государственного медицинского университета:

Наверняка непросто детям совмещать учебу и работу. Но, как мне кажется, это только лишь дисциплинирует, потому что работающим студентам необходимо выстраивать четко свой график учебы и работы.

По такому принципу в нынешнем учебном году заработал еще один университетский буфет. В ближайших планах – во все кафе при общежитиях трудоустроить своих студентов. Кому как не будущим докторам знать: труд – лучшее лекарство от всех болезней.