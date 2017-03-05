Большая вода в белорусской Амазонии: как переживают ежегодные паводки жители Полесья

Новости Беларуси. Прекрасная и коварная Припять – голубое ожерелье белорусского Полесья, не раз воспетая нашими классиками, вновь демонстрирует свою силу и мощь. На этих выходных на юге страны уже почти апрельские плюс 15. Вода в реках, соответственно, прибывает, уже местами приближаясь к опасным отметкам.

На неделе белорусские и украинские спасатели договорились вместе наблюдать за этим и вместе, если понадобится, укрощать прыть капризной Припяти и ее притоков.

Каждое утро вот уже 37 лет подряд на служебном велосипеде он спешит к своему рабочему месту. Николай Павлович профессионально следит за Случью большую часть жизни.

Спустя час после съемок Случь первая в этом сезоне из белорусских рек все же достигла формальной опасной отметки. Правда, жителям «Ленина» ничто не угрожает. Древнее местечко построено так, что в домах воды не бывает, подтапливает в окрестностях только сельхозугодья.

Николай Павлович, наблюдатель гидрологического поста на реке Случь «Ленин»:

Если поднимется еще на сантиметров 30-40, тогда будет критический уровень подтопления.

Чуть южнее воды Случи вливаются в белорусскую Амазонку. Припять в 2017 году вскрылась 2 марта. Все по графику. Никаких неожиданностей не предвидит и Валентин Ермоленко. На улице плюс 10 и самое время проверить лодку. Для полешука это главное средство передвижения даже в XXI веке.

Семейный флот – это несколько лодок, с веслом отлично управляется и супруга Зинаида, и целая баржа для хознужд.

Таким плавучим сеновалом немного кто может похвастаться, однако это не роскошь, а необходимость. Когда придет большая вода, по-другому сохранить корм для домашних животных будет непросто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, в 2017 году большой воды Ермоленки не ждут, но к паводку готовы в любой момент. Такой он – традиционный уклад жизни обитателей белорусской Амазонии.

Зинаида Ермоленко, житель деревни Переровский млынок (Житковичский район):

На 100% готовы к пищевой блокаде. Всего хватит.

Вода очень нужна. Как смочит землю, урожай совсем другой.

В зоне потенциальной опасности не только прибрежные села на Припяти, под водой периодически оказывается и несколько районов второго по величине города страны. Последний раз Гомель превращался в Венецию в 2013 году, тогда было затоплено более 400 домовладений.

Анатолий и Галина Фокины купили дом у воды за пару лет до наводнения. Но сегодня вспоминают первый опыт «большого плавания» с улыбкой на лицах.

Галина Фокина, житель Гомеля:

Не боюсь паводка. Потому что знаю, что одна не останусь с этой страшной водой. В любой момент позвони и тебе предоставят временное место. Чувствуется забота людях, которые тонули.

В 2013 году спасатели почти месяц круглосуточно дежурили в пострадавших районах: откатывали воду, взрывали заторы на реках, доставляли продукты питания и медикаменты, перевозили людей и домашних животных. В 2017 году к опыту добавились технологии оказания помощи.

Оперативная разведка с воздуха – новинка сезона. Камера квадракоптера наблюдает за зоной подтопления. С высоты в полсотни метров отлично видно тех, кому нужна помощь.

Во время паводка особое внимание уделено одиноко проживающим людям, однако попасть в неприятность во время стихии может и вполне здоровый человек. В таком случае помощь приходит в таком виде. Надувные носилки отлично работают и в условиях естественных водоемов, так и в затопленных населенных пунктах.

Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Когда вода приходит, улицы исчезают. По улицам ориентироваться уже нельзя, когда паводок поднялся выше заборов.

С началом роста уровня воды в реках спасатели приступили к ежедневному мониторингу ситуации. Правда, пока специалисты причин для опасений не видят.