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От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма

20 мая 2026 08:01
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В Минской ратуше прошел городской инфострим, где обсудили главные тренды туризма в Беларуси. В диалоге участвовали специалисты из сферы здравоохранения, санаторно-курортного лечения и представители предприятий, а на связи со студией находились представители 9 районов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма-2

За последние четыре года туристическая инфраструктура Минска заметно выросла: появилось 16 новых гостиниц, благодаря чему увеличилось общее количество номеров, также открылись интересные локации.

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма-4

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Лошицкий усадебно-парковый комплекс – площадка возле Дворца спорта – тоже новая точка притяжения туристов. Опять же, идет реконструкция и Пищаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. В последние два года, если статистику посмотреть по размещенным гостиницам, то это более миллиона человек из 170 стран мира. Более 80 % – это граждане Российской Федерации, наши соседи, но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии. Страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.

Среди перспективных направлений особенно выделяются медицинский и промышленный туризм. Белорусское здравоохранение привлекает гостей качеством услуг, доступностью и квалифицированными специалистами, а заводские экскурсии уже прочно вошли в туристическую повестку. В 2025 году столичные промышленные предприятия приняли более 70 тысяч туристов.

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма-6

Валентина Науменко, заместитель исполнительного директора по идеологической работе, социальному развитию и общим вопросам кондитерской фабрики:
Для нас очень важно, что у нас посещает самая, наверное, наша любимая часть – это наши школьники. Потому что мы еще несем очень важную функцию – это профориентационную. Потому что многие школьники, посещая наше кондитерское предприятие, потом определяются с дальнейшей своей профессией. 

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма-8

Александр Трус, начальник отдела информации и связи ОАО «Медицинская инициатива», координатор медицинского туризма в Минске:
Наиболее востребованными услугами среди иностранных граждан являются трансплантология, медицинские осмотры и диагностические исследования, онкология, стоматология, акушерство, гинекология и другие виды исследований. И с каждым годом намечается тенденция на увеличение высокотехнологичной медицинской помощи в организациях здравоохранения Республики Беларусь.

Сегодня Минск уверенно держит планку – столица преодолела отметку в миллион туристов за год. В основе успеха – богатое историко-культурное наследие, динамично развивающийся промышленный туризм и возможности для отдыха на водных экосистемах.

# Туризм # Алексей Русакевич

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