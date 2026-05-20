От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма

В Минской ратуше прошел городской инфострим, где обсудили главные тренды туризма в Беларуси. В диалоге участвовали специалисты из сферы здравоохранения, санаторно-курортного лечения и представители предприятий, а на связи со студией находились представители 9 районов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Лошицкий усадебно-парковый комплекс – площадка возле Дворца спорта – тоже новая точка притяжения туристов. Опять же, идет реконструкция и Пищаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. В последние два года, если статистику посмотреть по размещенным гостиницам, то это более миллиона человек из 170 стран мира. Более 80 % – это граждане Российской Федерации, наши соседи, но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии. Страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.

Среди перспективных направлений особенно выделяются медицинский и промышленный туризм. Белорусское здравоохранение привлекает гостей качеством услуг, доступностью и квалифицированными специалистами, а заводские экскурсии уже прочно вошли в туристическую повестку. В 2025 году столичные промышленные предприятия приняли более 70 тысяч туристов.