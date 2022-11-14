От чего зависит цена на молоко и из чего оно состоит? Побывали на предприятии «Великосельское Агро»

Новости Беларуси. Сейчас продолжается заготовка кормов для животноводства. Процесс тонкий, от него напрямую зависит и качество молока и мяса, и разнообразие продуктов, и их стоимость, и доступность уже для нашего стола и кошелька, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василий Степанов, главный зоотехник сельхозпредприятия «Великосельское Агро»:

Стараемся выдерживать кормосмесь по сухому веществу 46-48 процентов. Чтобы добиться большего количества молока, удержать этот пик лактационной кривой. Не только накормить животных и получить больше продуктивности молока, а также сохранить здоровье.

В «Великосельском Агро» заготовили полуторагодовалый запас кормов. Как травяных, так и кукурузного силоса. Агроном работает в связке с зоотехником. Обед буренок в руках обоих. Первому нужно вырастить не только основу, но и зерновой клин для комбикормов. Его готовят здесь же. Свой маленький завод хозяйство построило, когда почувствовали потолок в 7 тысяч тонн молока. Все для того, чтобы увеличивать объемы производства. Здесь ювелирно смешивают нужный состав. Это залог высокоэффективного животноводства.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Закладка силосных и сенажных траншей – это одна из самых основных работ в кормозаготовке. Ведь в рационе буренок эти компоненты составляют основу больше половины. И от того, как эти корма сохранятся на протяжении года, зависит и вся экономика хозяйства. 6 тысяч – это общее поголовье на 9 тысяч гектаров сельхозугодий. Потенциал роста есть. А потому возводят новый комплекс на тысячу буренок. К концу года ожидают не менее девяти с половиной тонн молока от одной коровы. 98 процентов класса экстра. Молочный товар в 2022 году в стоимости поднимался дважды: 870 рублей за тонну против 1 тысячи 200 рублей. В цене внушительная доля приходится на себестоимость кормов. Ведь недаром в народе говорят: молоко у коровы на языке. В качестве примера рассмотрим рацион для молочных буренок в хозяйстве.

Кормовой стол состоит из 15 процентов сенажа, 45 – кукурузного силоса, а также до 40 процентов концентрата. А он уже может содержать порядка 60 процентов зерна (ячмень, пшеница, тритикале, кукуруза). В этом хозяйстве пошли на хитрость: добавляют еще горох, чтобы снизить затраты на следующий обязательный компонент – белковый.

Это либо обмен семян рапса на шрот, либо импорт соевого аналога. В «Великосельском Агро» добавили еще послеспиртовую сухую барду. На белок в составе отводят примерно треть. И 2-5 процентов – это премиксы. Их также приходится закупать или внутри страны, или по импорту. Факторами роста себестоимости кормов в этом году стало увеличение стоимости средств защиты и отдельных видов удобрений (в частности на импортные), цена на запасные части (особенно по импортной технике) выросла до двух раз, семена по контрактам оплачивали без аванса, иногда на ценник влияли курсовые колебания. Кристина Протосовицкая:

Меняли ли в процессе поставщики стоимость продукции? Приходилось ли менять в процессе стоимость? Или все согласно договоренностям?

Сергей Суббота, главный агроном сельхозпредприятия «Великосельское Агро»:

Были моменты только в том, что на различные препараты или семена заключены договора по отсрочке. Никто не хотел соглашаться на эти условия, просто менялись условия. Приходилось платить 100% предоплату. Только после этого товар поступал к нам.

Критически стоимость корма не изменилась. И вот почему. В сенаже затраты компенсируется хорошим урожаем. Но по кукурузному силосу в силу погодных условий недобор, а потому поглотить все расходы не удалось. Рост – до 30 процентов. В зерновых получили рекордный валовый сбор, который смело покрывает вложения на выращивание и уборку. Ценник на белковый компонент выше, если речь об импортной сое, а семена рапса уродились, и их продажа позволяет закупать шрот. Премиксы в цене у производителя выросли, но их доля минимальна.