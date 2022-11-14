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В Минске прошла международная выставка кошек

14 ноября 2022 08:29
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Новости Беларуси. «Золотой Гран-При Мистер Кот – 2022»: самая пушистая выставка прошла в Минске. На одной площадке более сотни хвостатых боролись за первое место. Это лучшие из лучших – от призеров до победителей национальных и международных конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла международная выставка кошек-1

Заводчики с увлечением рассказали всем желающим об особенностях каждой породы. Предложили сфотографировать, делились секретами ухода и кормления. Особой популярностью у посетителей пользуются шотландские вислоухие.

В Минске прошла международная выставка кошек-4

Ольга Рогачева-Кузако, председатель клуба «Мистер Кот»:
В последнее время стали очень интересоваться более редкими породами. Часто спрашивают про манчкинов. Сейчас у нас в Беларуси пока что единственная экспериментальная порода – лэмбкин, кудрявые кошки на коротких ножках.

В Минске прошла международная выставка кошек-7

Котик бенгальской породы, серебро. Уже более новый вид бенгалов. Самое главное отличие в том, что он мегаласковый, постоянно на ручках, постоянно возле человека, никуда больше не идет, только с человеком.

В Минске прошла международная выставка кошек-10

У всех желающих была возможность познакомиться поближе с понравившейся ему породой кошек, подробнее узнать о характере и особенностях содержания. И, конечно, исполнить заветное желание – найти котенка своей мечты.

# Животные # общество # Ольга Рогачева-Кузако # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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