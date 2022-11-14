В Минске прошла международная выставка кошек

Новости Беларуси. «Золотой Гран-При Мистер Кот – 2022»: самая пушистая выставка прошла в Минске. На одной площадке более сотни хвостатых боролись за первое место. Это лучшие из лучших – от призеров до победителей национальных и международных конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заводчики с увлечением рассказали всем желающим об особенностях каждой породы. Предложили сфотографировать, делились секретами ухода и кормления. Особой популярностью у посетителей пользуются шотландские вислоухие.

Ольга Рогачева-Кузако, председатель клуба «Мистер Кот»:

В последнее время стали очень интересоваться более редкими породами. Часто спрашивают про манчкинов. Сейчас у нас в Беларуси пока что единственная экспериментальная порода – лэмбкин, кудрявые кошки на коротких ножках.

Котик бенгальской породы, серебро. Уже более новый вид бенгалов. Самое главное отличие в том, что он мегаласковый, постоянно на ручках, постоянно возле человека, никуда больше не идет, только с человеком.