В Минске прошла международная выставка кошек
Новости Беларуси. «Золотой Гран-При Мистер Кот – 2022»: самая пушистая выставка прошла в Минске. На одной площадке более сотни хвостатых боролись за первое место. Это лучшие из лучших – от призеров до победителей национальных и международных конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заводчики с увлечением рассказали всем желающим об особенностях каждой породы. Предложили сфотографировать, делились секретами ухода и кормления. Особой популярностью у посетителей пользуются шотландские вислоухие.
Ольга Рогачева-Кузако, председатель клуба «Мистер Кот»:
В последнее время стали очень интересоваться более редкими породами. Часто спрашивают про манчкинов. Сейчас у нас в Беларуси пока что единственная экспериментальная порода – лэмбкин, кудрявые кошки на коротких ножках.
Котик бенгальской породы, серебро. Уже более новый вид бенгалов. Самое главное отличие в том, что он мегаласковый, постоянно на ручках, постоянно возле человека, никуда больше не идет, только с человеком.
У всех желающих была возможность познакомиться поближе с понравившейся ему породой кошек, подробнее узнать о характере и особенностях содержания. И, конечно, исполнить заветное желание – найти котенка своей мечты.