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14 ноября 1939 года был подписан закон «О принятии Западной Беларуси в состав БССР»

14 ноября 2022 08:31
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14 ноября 1939-го документально было закреплено решение о воссоединении Западной и Восточной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 ноября 1939 года был подписан закон «О принятии Западной Беларуси в состав БССР»-1

За него проголосовали на 3-й внеочередной сессии Верховного Совета БССР. После этого территория страны увеличилась в два раза, а население превысило 10 миллионов. На западнобелорусских землях были созданы Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская области. Там с возвращением советской власти начались радикальные социально-экономические преобразования. Однако дальнейшее развитие всех регионов единой страны вскоре прервала Великая Отечественная война.

# История # общество # Фотофакт

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