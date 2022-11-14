14 ноября 1939 года был подписан закон «О принятии Западной Беларуси в состав БССР»

14 ноября 1939-го документально было закреплено решение о воссоединении Западной и Восточной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За него проголосовали на 3-й внеочередной сессии Верховного Совета БССР. После этого территория страны увеличилась в два раза, а население превысило 10 миллионов. На западнобелорусских землях были созданы Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская области. Там с возвращением советской власти начались радикальные социально-экономические преобразования. Однако дальнейшее развитие всех регионов единой страны вскоре прервала Великая Отечественная война.