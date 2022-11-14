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14 ноября с докладом к Президенту приглашены представители силового блока страны

14 ноября 2022 07:45
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Новости Беларуси. Оперативная обстановка в Беларуси и развитие системы органов внутренних дел. Сегодня, 14 ноября, с докладом к Президенту приглашены представители силового блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 ноября с докладом к Президенту приглашены представители силового блока страны-1

Основным докладчиком выступит глава МВД. Во Дворец Независимости приглашены и его заместители. Также в разговоре примет участие государственный секретарь Совета безопасности.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Иван Кубраков # Александр Вольфович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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