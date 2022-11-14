Новости Беларуси. Оперативная обстановка в Беларуси и развитие системы органов внутренних дел. Сегодня, 14 ноября, с докладом к Президенту приглашены представители силового блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативная обстановка в Беларуси и развитие системы органов внутренних дел. Сегодня, 14 ноября, с докладом к Президенту приглашены представители силового блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основным докладчиком выступит глава МВД. Во Дворец Независимости приглашены и его заместители. Также в разговоре примет участие государственный секретарь Совета безопасности.