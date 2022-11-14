Даже коровы сидят на диетах? Рассказываем, как составляется меню для бурёнок

Новости Беларуси. Сейчас продолжается заготовка кормов для животноводства. Процесс тонкий, от него напрямую зависит и качество молока и мяса, и разнообразие продуктов, и их стоимость, и доступность уже для нашего стола и кошелька, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Михальчук, научный сотрудник отраслевой научно-исследовательской лаборатории Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Сырой протеин – 84 грамма на 1 килограмм, сырая клетчатка, жир. Фракции переваримости. Фактически зоотехник будет по этим цифрам составлять полный рацион, от чего будет зависеть конечный результат.

Это принципиально новый подход для Беларуси. Образцы кормов в отраслевую лабораторию доставляют практически со всех хозяйств Брестской области. Здесь проверяют состав на более чем 40 показателей питательности. Идея создания лаборатории для анализа кормов на Брестчине возникла три года назад. За это время регион вырвался в уверенные лидеры мясного и молочного животноводства в стране.

В каждом районе главный зоотехник имеет специальную компьютерную программу, которая сводит в единое меню результаты. Лаборатория – своего рода диетолог для буренок. Новое оборудование инфракрасного излучения позволяет проводить комплексное исследование корма всего за одну минут вместо двух недель в лаборатории «мокрой химии», где каждый элемент изучается отдельно.