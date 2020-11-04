От бытовых до общественно-политических. Какие вопросы обсуждают на диалоговых площадках в Минской области?

Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь белорусы могут обсудить все волнующие вопросы: от повседневных и бытовых до общественно-политических. И именно они лягут в основу общенационального диалога во время Всебелорусского народного собрания.

Пакет предложений подготовил Центральный регион. Анастасия Ярощик-Корниенко подробнее.

Петр Орлов будущий политолог, когда узнал о новом формате общения «гражданин-власть», сразу подключился к его работе. На личном опыте убедился: платформа действительно дает возможность для широких дискуссий.