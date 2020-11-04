От бытовых до общественно-политических. Какие вопросы обсуждают на диалоговых площадках в Минской области?
Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь белорусы могут обсудить все волнующие вопросы: от повседневных и бытовых до общественно-политических. И именно они лягут в основу общенационального диалога во время Всебелорусского народного собрания.
Пакет предложений подготовил Центральный регион. Анастасия Ярощик-Корниенко подробнее.
Петр Орлов будущий политолог, когда узнал о новом формате общения «гражданин-власть», сразу подключился к его работе. На личном опыте убедился: платформа действительно дает возможность для широких дискуссий.
Петр Орлов, студент БГЭУ:
Безусловно эффективен, потому что на площадке можно было увидеть представителей разных сфер, то есть представителей и бизнес-сообщества, органов государственной власти, управления, молодежь. И, собственно, в этой, я бы даже назвал ее острой, дискуссии выкристаллизовывались те предложения, которые возможно в дальнейшем лягут в проект нового Основного закона Республики.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
В крупных городах Минщины прошли диалоговые площадки. Это общение в формате открытого микрофона. Каждый мог высказать свои инициативы, непосредственно приняв участие в дискуссии или же оформить идеи в письменной форме, отправив электронный месседж. Сегодня предложения обобщили.
Встречу в Миноблисполкоме участники назвали экспертным штурмом. Предложений поступило немало – только письменных более трех сотен. Но прежде, чем внести законодательное изменение, уверяют: надо 100 раз примерить. Ведь основа создана, и нормативное ноу-хау должно придать тонус, но никак не навредить.
Виктор Чайчиц: наше законодательство далеко не худшее в мире
Часть поднятых вопросов на диалоговых площадках касается благоустройства городов и, например, обеспечения досуга – их взяли на карандаш местные органы власти. В центре внимания – изменения в Основной закон страны.
Вадим Гигин: «Нужно вводить пропорциональную систему выборов»
Самый большой блок – социальный. Жители Центрального региона считают необходимым закрепить ответственность граждан за свое здоровье, запретить использование незарегистрированной символики, разработать «кодекс ученика» – свод правил поведения учащихся. Есть предложение ужесточить ответственность родителей за воспитание детей. В экономическом блоке тоже много идей.
Александр Турчин об эффективности диалоговых площадок: «Обсудим плюсы и минусы каждого предложения»
Часть писем не содержит предложений, а только пожелания в части стабилизации ситуации и возврата к обычному для белорусов течению жизни. Свой пакет предложений 5 ноября представят и другие регионы страны. А диалоговые площадки предложили перевести в формат постоянных – есть эффект.